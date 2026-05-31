За старинную усадьбу на Полесье развернулись торги 1 31.05.2026, 19:20

Фото: БУТБ-Имущество / Telegram

Редкий по накалу страстей аукцион.

Старинная дворянская усадьба Олешей в посёлке Ново-Бережное вызвала высокий интерес на торгах: объект был выставлен на аукцион 29 мая на площадке «БУТБ-Имущество», пишет «Точка».

В электронных торгах приняли участие четыре претендента — два юридических и два физических лица. Несмотря на то что сам аукцион длился менее часа, за это время было сделано около 90 ставок, а стоимость объекта выросла с 12,9 тыс. до 128,2 тыс. рублей.

Победителем торгов стал частный покупатель — житель агрогородка Ольшаны. Вместе с усадьбой он получил 37 соток земли в аренду сроком на 50 лет, а также обязательство провести реставрационные работы в течение трёх лет.

Отдельной особенностью объекта является отсутствие статуса историко-культурной ценности. Это позволяет использовать здание не только как музей, но и для коммерческих целей — под гостиницу, торговлю, сферу услуг или жильё. При этом требуется сохранить архитектурный облик при реконструкции.

Усадьба расположена в деревне Ново-Бережное Столинского района, примерно в 80 км от Пинска и в 300 км от Минска. Построена она в конце XIX века и принадлежала роду Олешей, из которого происходил писатель Юрий Олеша.

Последним владельцем имения был Константин Олеша, который эмигрировал в Польшу в начале Второй мировой войны, после чего здание опустело. Усадьба выполнена из красного кирпича; рядом ранее находились хозяйственные постройки, сад и пивоварня. До наших дней частично сохранилась ледовня — погреб для хранения продуктов.

В советский период и позже в здании размещались работники спиртзавода. В настоящее время усадьба законсервирована и постепенно приходит в упадок.

