Литва и Польша готовы принять военных США в случае их вывода из Германии 6.05.2026, 23:46

Президенты обеих стран сделали заявление во время военных учений вблизи Сувалкского коридора.

Президент Польши Кароль Навроцкий и его литовский коллега Гитанас Науседа заявили, что их страны готовы разместить на своей территории американских военных, если Соединенные Штаты примут решение о сокращении контингента в Германии.

Об этом они сказали во время военных учений «Храбрый Грифон 26-II» вблизи Сувалкского коридора.

Науседа отметил, что безопасность Европы является неделимой, а Литва заинтересована в том, чтобы военные США остались на континенте даже в случае вывода из Германии.

«Мы в Литве готовы принять столько союзников, сколько способны, и для этого реализуем всю необходимую инфраструктуру — как для учений, так и для размещения военных», — сказал он.

Как сообщил Науседа, на территории страны уже находится более 1 тыс. американских военных. А до конца 2027 года в Литве планируют полностью развернуть немецкую бригаду численностью 5 тыс. человек.

Навроцкий заявил, что Польша также готова принять американский контингент. Он говорит, что страна уже имеет необходимую инфраструктуру.

«В интересах Польши и Балтийских государств — чтобы здесь дислоцировалось как можно большее количество американских военных», — сказал он.

Польский президент подчеркнул, что после завершения холодной войны «центр тяжести безопасности Европы» сместился на восточный фланг НАТО.

Он отметил, что если произойдет тактическое или стратегическое перемещение военных из Германии в направлении Польши или стран Балтии, то они будут чувствовать себя только безопаснее.

Навроцкий добавил, что будет убеждать президента Соединенных Штатов Дональда Трампа оставить американские войска в Европе.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com