В минском доме частично обвалились пол и стена в подъезде 2 6.05.2026, 22:09

иллюстративное фото

Фотофакт.

В минском доме на улице Багратиона обвалились пол и часть стены перед лестничным маршем, сообщило госагентство «Минск-Новости».

Обрушение части пола и стены произошло в подъезде панельного дома на улице Багратиона. На месте работают сотрудники МЧС и коммунальные службы.

Сообщается, что подъезд временно перекрыт со стороны двора — проход загородили плитами ДВП. Внутрь жильцов пускают только через второй выход, так как подъезд сквозной. Эвакуацию людей не проводили.

