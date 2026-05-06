В минском доме частично обвалились пол и стена в подъезде
- 6.05.2026, 22:09
Фотофакт.
В минском доме на улице Багратиона обвалились пол и часть стены перед лестничным маршем, сообщило госагентство «Минск-Новости».
Обрушение части пола и стены произошло в подъезде панельного дома на улице Багратиона. На месте работают сотрудники МЧС и коммунальные службы.
Сообщается, что подъезд временно перекрыт со стороны двора — проход загородили плитами ДВП. Внутрь жильцов пускают только через второй выход, так как подъезд сквозной. Эвакуацию людей не проводили.