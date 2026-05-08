В Кремле включат «заморозку» вкладов в банках 4 Сергей Шелин

8.05.2026, 11:14

И тогда «грамотная» часть россиян ответит за «неграмотную».

Российская держава всегда забирает себе накопленные подданными деньги, но нынешняя паника началась раньше времени. Сначала режим пустит в ход более щадящие процедуры. В 2026-м он, видимо, справится без замораживания накоплений.

Предположения, что режим сейчас готовится конфисковать или заморозить вклады, исходят из неточного понимания его мотивов. Хотя оба главных путинских финансиста эти мотивы и не скрывают.

Рачительные хозяева

Антон Силуанов, министр финансов:

У любого человека имеются те или иные накопления — у кого-то они больше, у кого-то скромнее. Как с ними поступить? Спрятать под матрас, не задействуя эти ресурсы, или же научиться грамотно распоряжаться, вкладывая в разные инструменты?

Эльвира Набиуллина, председательница ЦБ:

До 2022 года нашим заемщикам, нашим компаниям были доступны, назовем так, сбережения граждан Европы, США. Именно ‌сбережения. А сейчас нам мировые сбережения недоступны. Единственный источник финансирования, практически единственный, — это российские сбережения.

У обоих, как видим, речь идет вовсе не о конфискации денег у подданных, а только о «грамотном» их использовании. А «грамотность» в силуановско-набиуллинских глазах — это такое использование, которое происходит только под руководством режима и нацелено на пользу режиму. Понятно, что паника в рядах россиян кажется им ошибочной и даже провокационной.

«Распространение слухов о якобы готовящейся заморозке вкладов, по нашему мнению, вариант информационной диверсии — и против российской банковской системы, и, в конечном счете, против государства, так как такие слухи направлены еще и на подрыв доверия к государству», — резюмирует казенная газета.

К прямому отбиранию денег у подданных российское государство при всех политических режимах прибегает только в крайних случаях. Обычно оно не препятствует им копить, а заботится только о том, чтобы эти накопления были под его контролем, а подданные не глядели на сторону и не полагались на какие-то независимые от государства средства.

Это логика рачительного хозяина стада, который дает своим подопечным накопить жирку и чаще их доит и стрижет, чем режет.

Их излюбленный ход

Так было всегда. В 1900-е, в эпоху тогдашнего бурного индустриального роста, деньги вкладчиков сберкасс без их спросу вкладывались в облигации государственного займа и тратились на армию и сооружение казенных железных дорог.

Придумывать способ вернуть вкладчикам деньги по этим облигациям в тот раз не пришлось, так как долги царского государства поэтапно свела на ноль сначала мировая война, а потом большевики.

Советская власть действительно иногда замораживала вклады (в 1941-м) или конфисковывала большую их часть (в 1947-м), но чаще сокращала излишки денег у подданных с помощью инфляции или облагая граждан добавочным налогом в виде обязательных займов. А платить по займам потом отказывалась (1957).

Таким же порядком инфляция смела накопления россиян в начале 1990-х. Те накопления в основном состояли из необеспеченных денег, розданных властями в предыдущие годы, и фактически были чем-то вроде облигаций государственного займа. Следуя традиции, новый режим отказался платить по долгам старого.

Как видим, излюбленный ход, повторяемый всеми поколениями российского начальства — это не столько замораживание или конфискация, сколько взятие у подданных денег в долг, а потом отказ возвращать их.

Посмотрим под этим углом зрения на то, что было сделано Путиным в 2013-м, еще до начала войн с Украиной.

Под честное казенное слово

Начиная с 2002-го, работодатели направляли заметную часть страховых взносов (6% от заработных плат) на будущие накопительные пенсии своих работников. К 2013-му там уже отложились 3 трлн рублей, или 4,5% ВВП в тот момент; сегодня это было бы, в пересчете по индексу потребительских цен, 10,5 трлн рублей или почти 5% ВВП.

Охранять такие деньжищи, записанные за подданными, и не иметь возможности ими распоряжаться режиму показалось унизительным. И он объявил, что «замораживает» накопительные взносы. Но этим словом прикрыли просто превращение «накопительных» взносов работодателей в обычные, раздаваемые простолюдинам в виде страховых пенсий. Это экономило траты казны на те же цели.

А уже собранные к тому времени «накопительные» средства даже и не изъяли, а только вложили в проекты, нужные режиму или просто лоббируемые лучшими его людьми.

И с 2024-го в добавление к этой системе запустили еще и выношенную Силуановым Программу долгосрочных сбережений — добавочный добровольный налог на создание пенсионных накоплений, совместно финансируемый подданными и казной. Только в одну эту Программу уже вовлеклись 9 млн россиян.

Если же поинтересоваться, во что все эти «накопительные» учреждения инвестируют деньги будущих пенсионеров в приоритетном порядке, то видишь, что доля вложений фондов в облигации федерального займа уже сейчас составляет по разным направлениям от 33% до 49% их портфелей и быстро растет.

Это именно то, что описал Силуанов. Простонародье ведет себя «грамотно» в казенном понимании этого слова: отдает властям свои пенсионные деньги в долг под клятвенное государственное заверение их приумножить и со временем вернуть.

Можно еще не изымать

Главные накопления россиян лежат на счетах в банках. Вклады физических лиц накануне первой российско-украинской войны (на 1 февраля 2014-го) составляли 16,7 трлн руб (23% тогдашнего ВВП). Перед вторым вторжением в Украину (на 1 февраля 2022) их было 37,5 трлн (24% ВВП). А сейчас, на пятый год войны (на 1 апреля 2026-го), они подскочили до 72,6 трлн (около 33% ожидаемого ВВП).

Сам по себе этот их рост не страшен путинским финансистам. Вклады россиян существуют не где придется, а во вполне казенных банках. Эти банки преданно служат начальству.

В самом мощном из них, Сбербанке, сейчас 33,9 трлн руб. И только один Сбербанк за прошлый год приобрел на деньги вкладчиков четверть всех выпущенных в 2025-м облигаций федерального займа. И это, конечно, не предел.

Так что сбережения россиян уже вовсю работают. Они финансируют, по выражению Набиуллиной, «наших заемщиков», т. е. госбюджет со всеми его растущими военными тратами, и сейчас замораживать вклады просто нет нужды.

Если не церемониться в финансовых приемах, то по крайней мере, в 2026-м еще не понадобится напрямую изымать накопления граждан, чтобы заткнуть бюджетный дефицит, даже если он перекроет план вдвое и подскочит до 8 трлн. Пока достаточно будет и косвенных методов.

А еще и инфляция продолжает делать свою работу. Тот же Сбербанк не верит в объявленную над ней победу. Он только что поднял прогноз на этот год (до 6,5%) и, видимо, еще поднимет.

На нынешнем этапе заморозка вкладов не совсем исключена, но только если паника вкладчиков поднимется на новый уровень и примет вид набега на банки, т. е. массового снятия денег со счетов. «Под матрас», как выражается министр финансов.

Переход «неграмотной» в понимании Силуанова части россиян на нал и спешные скупки всего подряд можно вообразить, если режим начнет производить впечатление пропащего, или хотя бы ставка по вкладам упадет до явно невыгодного уровня.

Но даже и в таких обстоятельствах путинские финансисты будут оттягивать блокировку счетов и защищать послушных и полезных им «грамотных» вкладчиков. Они включат заморозку, только если не сработают все другие процедуры. И уж тогда «грамотная» часть россиян ответит за «неграмотную».

Сергей Шелин, The Moscow Times

