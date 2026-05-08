Как у митрополита Филарета украли «Мерседес» 1 Вадим Сехович

8.05.2026, 11:42

митрополит Филарет

Самые громкие кражи Беларуси 30-летней давности.

Тридцать лет назад, как и сейчас, кражи были главным видом преступлений в Беларуси. Три из них, совершенные буквально друг за другом на пересечении 1995 и 1996 годов, взбудоражили современников. Удивляют и теперь: с одной стороны причудливостью устремлений преступников, с другой — легкомысленной беспечностью собственников имущества, пишет журналист Вадим Сехович в своем Telegram-канале.

Кролики — это не только ценный мех...

Сначала злоумышленники, взломав замки, проникли в виварий Гомельского областного кожно-венерологического диспансера. Какой интерес двигал преступной группой в этом необычном месте? А двигали ею 4 подопытных кролика, которых преступники унесли с собой.

Пикантность этой истории в том, что, как поведали правоохранителям сотрудники вивария, два из бедных животных к тому времени были преднамеренно заражены сифилисом. С научной целью. О чем их похитители не имели понятия. И хорошо поэтому, если ими двигала любовь к животным, а не банальное чувство голода.

Платину — не рабочим

Другая группа преступников ночью вломилась в помещение стеклозавода «Октябрь» в Елизово. И спокойно вынесла оттуда 14 килограммов 312 граммов ни чего иного, а платины.

В этом случае с объектом преступления как раз все в норме — платина всегда в цене. Поражает факт наличия партии на 200 тыс. долларов (по нынешним ценам это почти на миллион зеленых) без должной охраны на каком-то стекольном заводе, расположенном даже не в районном центре — в рабочем поселке.

Впрочем, стеклозавод оказался весьма привлекателен и без платины. Для инвесторов. Через пару лет «Елизово» купил тогдашний олигарх Алексей Ваганов в пуле с Европейским банком реконструкции и развития и канадским инвестором. А потом хозяином стеклозавода почти на 15 лет стал еще один известный белорусский бизнесмен — Александр Муравьев.

«Мерседес» митрополита

Наконец, самая громкая кража 1996 года. Преступников не остановила даже перспектива божьей кары. Ведь их жертвой стал ни кто иной, а экзарх Белорусской православной церкви Филарет.

Водитель служебного митрополитского Mercedes 200E забежал к жене в институт на 15 минут, а вернувшись уже не увидел припаркованного автомобиля.

1995-1996 гг. — это период расцвета в Беларуси бригад угонщиков.

Они не признавали «ни чинов, ни имен».

Годом ранее до Филарета тоже Mercedes и тоже по похожей схеме увели у тогдашнего премьера Михаила Чигиря. А еще — Dodge и BMW, соответственно, у глав Минщины и Брестчины Петра Петуха и Виктора Бурского.

Божья кара и милиция двух областей не настигли угонщиков. А вот премьеру его «мерс» они вернули — через некоторое время припарковали возле одного из шоссе в столицу.

Почему именно и только ему — загадка.

