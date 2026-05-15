Внучка наркома иностранных дел Литвинова покончила жизнь самоубийством
- 15.05.2026, 16:05
Из-за нападения России на Украину.
В Москве покончила жизнь самоубийством внучка наркома иностранных дел СССР Максима Литвинова — российская правозащитница Нина Литвинова.
Государственные российские медиа сообщили, что она оставила предсмертную записку.
Текст этой записки опубликовала в «Фейсбуке» двоюродная сестра Нины Литвиновой журналистка Маша Слоним.
«Я всех вас люблю и думаю о вас. Но я должна уйти, мне жить невыносимо. С тех пор как Путин напал на Украину и убивает невинных людей, а у нас бесконечно сажает в тюрьмы тысячи людей, которые мучаются и погибают там за то, что они как и я против войны и против убийств. Я ничем не могу им помочь. Женя Беркович, Светлана Петрийчук, Карина Цуркан и тысячи других за решеткой страдают и умирают. Я пыталась им помочь, но мои силы кончились и я день и ночь мучаюсь от бессилия.Мне стыдно, но я сдалась. Пожалуйста, простите меня», — написала Нина Литвинова в записке.
Нина Литвинова родилась в 1945 году. С 1960‑х годов она была правозащитницей. Ее дедушка Максим Литвинов был наркомом иностранных дел СССР в 1930‑1939 годах, позже был послом на Кубе и в США.