15 мая 2026, пятница, 16:12
Между Беларусью и Россией началась «картофельная война»?

  • 15.05.2026, 15:27
На границе произошли первые конфликты.

Российская сторона не разрешает белорусам ввозить в Россию любое количество картофеля. С начала мая о конфликтах на границе рассказали сразу несколько источников, сообщили могилевские правозащитники центра «Весна».

«О конфликтах на границе с начала мая рассказали сразу несколько источников. Разворачивают не только машины, в которых граждане Беларуси везли один-два мешка картофеля, но даже пассажиров с небольшими сетками в 3−5 килограммов. Более того, как оказалось, этой проблеме уже почти год, но об этом мало кто говорит, чтобы не портить отношения между странами», — пишут правозащитники.

Они отмечают, что осенью прошлого года разъяснение по ситуации давал первый замначальника Смоленской таможни Павел Гришанков. Тогда отмечалось, что «предполагаемые к ввозу в РФ из Республики Беларусь продукты (помидоры, яблоки, картофель) включены в Перечень подкарантинной продукции (в том числе выращенные на собственном подсобном хозяйстве)».

Поэтому каждая партия такой продукции должна снабжаться фитосанитарным сертификатом, выданным уполномоченным органом.

Разъяснение от Смоленской таможни
Скриншот: t.me/MAYDAYMog

Помидоры и яблоки при этом можно ввозить в ручной клади весом только до 5 кг. А вот картофель в принципе запрещен — для него в любом количестве фитосанитарный сертификат обязателен. Успешный провоз этого продукта на территорию РФ считается недоработкой пограничной и таможенной служб.

