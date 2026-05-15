15 мая 2026, пятница, 16:12
Буданов ответил на самый важный вопрос о планах Москвы по Украине

  15.05.2026, 15:21
Кирилл Буданов

В Кремле нет политической воли.

Глава Офиса президента Украины Кирилл Буданов заявил, что Российская Федерацией имеет технические возможности в любой момент нанести ядерный и неядерный удар по Украине. На сегодня он не видит признаков, что РФ действительно готова к таким действиям. При каких условиях Кремль решится на ядерную бомбардировку?

Москва была действительно готова ударить по Киеву ракетой «Орешник» из-за угрозы для парада на Красной площади, сказал Буданов в первом интервью британскому медиа The Times. В те дни россияне предупредили европейские посольства о необходимости эвакуации и даже говорили о ядерном ударе. Как пояснил нынешний глава ОП, РФ способна применить ядерное оружие, так как имеет все технические возможности для этого, но реальной подготовки к такой атаке он не увидел.

Медиа привело основные тезисы разговора с Будановым, но видео интервью нет. Во время разговора затронули парад на Красной площади и обмен пленными, который пообещала провести Москва. В этом контексте вспомнили об угрозах массированного нападения на центр Киева. Чиновник заверил, что не видел подготовки к ядерному удару. По его словам, чтобы это произошло, должно быть политическое решение Кремля.

«Россия способна нанести ядерный удар в любой момент и на любом расстоянии. Ее ядерные возможности позволяют выполнить такую задачу. Но это, прежде всего, вопрос политической воли. Я не видел никаких доказательств подготовки к ядерному удару. Если бы были, я бы знал», — привело медиа слова Буданова.

