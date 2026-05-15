Первый участок кольцевой линии метро в Минске урезали до трех станций 15.05.2026, 14:12

С площади Бангалор пассажиры смогут доехать только до Веснянки.

Согласно последним заявлениям директора «Минскметропроекта» Михаила Рудько, которые приводит агентство «Минск-Новости», проектирование четвертой кольцевой линии планируется завершить в 2028 году, однако процесс ее возведения уже разделен на четкие очереди и этапы.

Главная новость заключается в том, что первый пусковой комплекс будет включать всего три станции на участке от улицы Максима Богдановича до улицы Тимирязева. Фактически это означает, что с площади Бангалор пассажиры смогут доехать только до микрорайона Веснянка.

Еще месяц назад речь шла о том, что первый участок кольцевой линии пойдет от Бангалор аж до улицы Харьковской с пересадкой на «Пушкинской».

С учетом всех прежних изменений, первый участок будет выглядеть следующим образом: «Максима Богдановича» — «Старовиленский шлях» — «Веснянка».

На первом этапе получается бессмысленный с транспортной точки зрения метроаппендикс: первая очередь кольцевой линии пересекает проспект Победителей и тянется до станции «Парк Дружбы народов», конечной станции третьей линии, от которой третья линия идет фактически в обратном направлении, снова пересекая проспект Победителей.

Часть проектных работ по выносу инженерных сетей на этом коротком отрезке должна закончиться уже в 2026 году, после чего начнется основной этап строительства.

