закрыть
15 мая 2026, пятница, 14:18
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Первый участок кольцевой линии метро в Минске урезали до трех станций

  • 15.05.2026, 14:12
Первый участок кольцевой линии метро в Минске урезали до трех станций

С площади Бангалор пассажиры смогут доехать только до Веснянки.

Согласно последним заявлениям директора «Минскметропроекта» Михаила Рудько, которые приводит агентство «Минск-Новости», проектирование четвертой кольцевой линии планируется завершить в 2028 году, однако процесс ее возведения уже разделен на четкие очереди и этапы.

Главная новость заключается в том, что первый пусковой комплекс будет включать всего три станции на участке от улицы Максима Богдановича до улицы Тимирязева. Фактически это означает, что с площади Бангалор пассажиры смогут доехать только до микрорайона Веснянка.

Еще месяц назад речь шла о том, что первый участок кольцевой линии пойдет от Бангалор аж до улицы Харьковской с пересадкой на «Пушкинской».

С учетом всех прежних изменений, первый участок будет выглядеть следующим образом: «Максима Богдановича» — «Старовиленский шлях» — «Веснянка».

На первом этапе получается бессмысленный с транспортной точки зрения метроаппендикс: первая очередь кольцевой линии пересекает проспект Победителей и тянется до станции «Парк Дружбы народов», конечной станции третьей линии, от которой третья линия идет фактически в обратном направлении, снова пересекая проспект Победителей.

Часть проектных работ по выносу инженерных сетей на этом коротком отрезке должна закончиться уже в 2026 году, после чего начнется основной этап строительства.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

А ну-ка, догони!
А ну-ка, догони! Ирина Халип
Африканский позор Путина
Африканский позор Путина Юрий Федоренко
Россия может потерять треть своих территорий
Россия может потерять треть своих территорий Гарри Каспаров
Путин три дня молчал
Путин три дня молчал Иван Яковина