15 мая 2026, пятница, 14:18
Дроны парализовали работу крупнейшего аэропорта Финляндии

  • 15.05.2026, 13:50
Жителей юга страны попросили оставаться дома и не подходить к окнам.

Крупнейший аэропорт Финляндии — столичный Хельсинки-Вантаа — утром 15 мая впервые с начала войны в Украине на несколько часов закрывали из-за угрозы беспилотников, пишет Bloomberg. По данным начальника спасательной службы МВД Финляндии Киммо Кохвакки, на территорию страны залетел как минимум один дрон. Предположительно, аппарат двигался в район между Хельсинки и городом Порвоо на юге Финляндии, где находится в том числе нефтеперерабатывающий завод Neste Oyj. Силы обороны Финляндии повысили уровень боевой готовности.

В воздух над Уусимаа (провинции, где находится Хельсинки) и у южного побережья республики по тревоге были подняты истребители Hornet ВВС Финляндии. Воздушное сообщение в аэропорту Хельсинки было ограничено, а суда в Финском заливе пускали по обходным маршрутам. Несколько рейсов, прибывавших из Азии (Токио, Осаки, Гонконга, Сингапура и др.), развернули на запасные аэродромы в Стокгольме и северном городе Рованиеми. Также на несколько часов перенесли, например, прямой рейс в Берлин с пересадкой в Таллинне.

Почти 2 млн жителей южной Финляндии рано утром получили указание из-за опасности дронов оставаться дома и держаться дальше от окон. На данный момент, по данным сил обороны, прямой военной угрозы для Финляндии нет. В ходе ночных ударов Украины по целям в России предупреждение о возможной угрозе в воздушном пространстве также объявляли власти Латвии, передает Delfi. Тревога действовала с 1:43 до 6:37. Предупреждение касалось четырех муниципалитетов на границе с РФ и Беларусью.

