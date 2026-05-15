Беларусь стала главным каналом поставок импортного пива в Россию 15.05.2026, 13:39

Москва использует белорусское направление, чтобы обходить собственные ввозные пошлины.

За первые четыре месяца 2026 года более 60% импортного пива было ввезено в Россию через Беларусь. Эта схема используется из-за разницы в ввозных таможенных пошлинах, сообщили в российском Союзе производителей коньяка, спирта и алкогольной продукции со ссылкой на расследование издания «Ведомости».

Импорт пива и пивных напитков в Россию по итогам четырех месяцев 2026 года достиг 135 млн литров, и 81 млн литров из этого объема был ввезен из Беларуси, пишет Office Life. За январь — апрель поставки пива в Россию из Беларуси выросли на 167% к аналогичному периоду прошлого года.

Как говорят российские специалисты, в белорусском ввозе значительную часть составляют поставки из третьих стран, потому что в России очень высокие пошлины на пиво для недружественных стран. С 1 января 2025-го они увеличились в 10 раз, с 0,1 евро до 1 евро за литр, а с 19 сентября — до 1,5 евро за литр.

Для стран ЕАЭС пошлины совсем другие — 0,018–0,04 евро за литр. Поэтому импортные поставки сейчас массово идут в Россию через Беларусь. А прямой ввоз, например, из Германии и Чехии практически полностью прекратился.

В топ-5 импортеров пива в Россию также входят: Китай (13,5 млн литров), ОАЭ (6,8 млн), Казахстан и Армения (по 4,1 млн).

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com