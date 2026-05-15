закрыть
15 мая 2026, пятница, 14:18
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Беларусь стала главным каналом поставок импортного пива в Россию

  • 15.05.2026, 13:39
Беларусь стала главным каналом поставок импортного пива в Россию

Москва использует белорусское направление, чтобы обходить собственные ввозные пошлины.

За первые четыре месяца 2026 года более 60% импортного пива было ввезено в Россию через Беларусь. Эта схема используется из-за разницы в ввозных таможенных пошлинах, сообщили в российском Союзе производителей коньяка, спирта и алкогольной продукции со ссылкой на расследование издания «Ведомости».

Импорт пива и пивных напитков в Россию по итогам четырех месяцев 2026 года достиг 135 млн литров, и 81 млн литров из этого объема был ввезен из Беларуси, пишет Office Life. За январь — апрель поставки пива в Россию из Беларуси выросли на 167% к аналогичному периоду прошлого года.

Как говорят российские специалисты, в белорусском ввозе значительную часть составляют поставки из третьих стран, потому что в России очень высокие пошлины на пиво для недружественных стран. С 1 января 2025-го они увеличились в 10 раз, с 0,1 евро до 1 евро за литр, а с 19 сентября — до 1,5 евро за литр.

Для стран ЕАЭС пошлины совсем другие — 0,018–0,04 евро за литр. Поэтому импортные поставки сейчас массово идут в Россию через Беларусь. А прямой ввоз, например, из Германии и Чехии практически полностью прекратился.

В топ-5 импортеров пива в Россию также входят: Китай (13,5 млн литров), ОАЭ (6,8 млн), Казахстан и Армения (по 4,1 млн).

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

А ну-ка, догони!
А ну-ка, догони! Ирина Халип
Африканский позор Путина
Африканский позор Путина Юрий Федоренко
Россия может потерять треть своих территорий
Россия может потерять треть своих территорий Гарри Каспаров
Путин три дня молчал
Путин три дня молчал Иван Яковина