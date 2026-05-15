США испытают украинские беспилотники 15.05.2026, 13:28

Фото: Nikoletta Stoyanova/Getty Images

В Конгрессе считают это сигналом укрепления сотрудничества.

США и Украина обсуждают соглашение, которое позволит испытывать украинские беспилотники на американской территории. Об этом подтвердила посол Украины Ольга Стефанишина, пишет Politico (перевод — сайт Charter97.org).

Одним из возможных полигонов выбран Толидо в штате Огайо. Там планируют тестировать украинские платформы, чтобы определить требования для армии США и возможных будущих закупок. В проекте участвует программа Пентагона «Drone Dominance», связанная с развитием беспилотных технологий.

В Вашингтоне подчеркивают, что речь пока не идет о прямых контрактах или массовых поставках. Однако сам факт обсуждения показывает растущий интерес США к украинскому опыту современной войны дронов.

Сторонники Украины в Конгрессе называют инициативу важным сигналом укрепления сотрудничества. Конгрессвумен Марси Каптур заявила, что отношения между Киевом и Вашингтоном становятся «двусторонней улицей», где Украина уже не только получает помощь, но и предлагает собственные технологии.

При этом переговоры проходят на фоне более осторожной политики США в отношении войны. В последние месяцы Вашингтон сократил часть военного присутствия в Европе, обсуждает смягчение ограничений на российскую нефть и пересматривает механизмы поставок оружия через НАТО.

Эксперты считают проект прагматичным, но пока ранним шагом. Аналитики отмечают, что Россия все еще сохраняет серьезное преимущество по военному бюджету и количеству вооружений, однако украинские дроны уже доказали свою эффективность на поле боя и начинают привлекать внимание крупнейших оборонных структур мира.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com