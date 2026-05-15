Киев делает ставку на генерала, которого боится Москва 2 15.05.2026, 13:00

Кирилл Буданов

Сможет ли Буданов добиться мира.

Глава офиса президента Украины Кирилл Буданов заявил, что Кремль продолжает попытки его ликвидации, несмотря на его ключевую роль в переговорах с Россией, пишет The Times (перевод — сайт Charter97.org).

В интервью The Times бывший руководитель украинской военной разведки рассказал, что за последние годы пережил не менее десяти покушений. По словам Буданова, для него это «абсолютно нормально», учитывая его участие в операциях против российских сил и нынешнюю работу по мирному урегулированию.

40-летний генерал считается одной из самых влиятельных фигур в украинской власти. После назначения главой офиса президента именно он стал главным переговорщиком Киева с Москвой. Буданов утверждает, что продолжает использовать контакты и каналы, созданные ещё во времена работы в разведке.

«Мне не нужно никому верить. Мне нужен результат», — заявил он, подчеркнув, что всё ещё верит в возможность завершения войны через переговоры.

Буданов также прокомментировал угрозы Москвы о возможном ядерном ударе. По его словам, Россия действительно обладает таким потенциалом, однако признаков подготовки к применению ядерного оружия Украина не видит.

На Западе Буданова считают архитектором многих самых болезненных ударов по России — от операций в Крыму до атак по нефтяной инфраструктуре и ликвидации коллаборационистов. Именно поэтому, как считают в Киеве, он остаётся одной из главных целей российских спецслужб.

Одновременно Украина делает ставку на технологическую войну. Буданов заявил, что Киев уже разрабатывает автономные «умные» дроны нового поколения и готов делиться своим опытом с союзниками.

