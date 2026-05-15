Глава МИД Украины назначил дипломата для работы с белорусской оппозицией

Глава МИД Украины назначил дипломата для работы с белорусской оппозицией1
- 15.05.2026, 13:13
Что о нем известно?
Министр иностранных дел Андрей Сибига назначил Ярослава Чорногора послом по особым поручениям для взаимодействия с демократическими силами Беларуси и других недружественных стран.
Об этом сообщил сам дипломат в своих соцсетях.
Ярослав Черногор будет отвечать за вопросы демократических преобразований, взаимодействия с демократическими силами и национальными движениями недружественных стран.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский анонсировал создание отдельной должности спецпредставителя по Беларуси, однако такого назначения пока не произошло.
Ярослав Черногор является кандидатом исторических наук и директором Программы российских и белорусских исследований Совета внешней политики «Украинская призма».
Он занимается исследованиями внешней политики Украины, информационной безопасности, противодействия российской пропаганде, а также политических процессов в Беларуси и России.