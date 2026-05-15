Глава МИД Украины назначил дипломата для работы с белорусской оппозицией 1 15.05.2026, 13:13

Ярослав Черногор

Что о нем известно?

Министр иностранных дел Андрей Сибига назначил Ярослава Чорногора послом по особым поручениям для взаимодействия с демократическими силами Беларуси и других недружественных стран.

Об этом сообщил сам дипломат в своих соцсетях.

Ярослав Черногор будет отвечать за вопросы демократических преобразований, взаимодействия с демократическими силами и национальными движениями недружественных стран.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский анонсировал создание отдельной должности спецпредставителя по Беларуси, однако такого назначения пока не произошло.

Ярослав Черногор является кандидатом исторических наук и директором Программы российских и белорусских исследований Совета внешней политики «Украинская призма».

Он занимается исследованиями внешней политики Украины, информационной безопасности, противодействия российской пропаганде, а также политических процессов в Беларуси и России.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com