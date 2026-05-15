закрыть
15 мая 2026, пятница, 13:35
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Глава МИД Украины назначил дипломата для работы с белорусской оппозицией

1
  • 15.05.2026, 13:13
Глава МИД Украины назначил дипломата для работы с белорусской оппозицией
Ярослав Черногор

Что о нем известно?

Министр иностранных дел Андрей Сибига назначил Ярослава Чорногора послом по особым поручениям для взаимодействия с демократическими силами Беларуси и других недружественных стран.

Об этом сообщил сам дипломат в своих соцсетях.

Ярослав Черногор будет отвечать за вопросы демократических преобразований, взаимодействия с демократическими силами и национальными движениями недружественных стран.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский анонсировал создание отдельной должности спецпредставителя по Беларуси, однако такого назначения пока не произошло.

Ярослав Черногор является кандидатом исторических наук и директором Программы российских и белорусских исследований Совета внешней политики «Украинская призма».

Он занимается исследованиями внешней политики Украины, информационной безопасности, противодействия российской пропаганде, а также политических процессов в Беларуси и России.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

А ну-ка, догони!
А ну-ка, догони! Ирина Халип
Африканский позор Путина
Африканский позор Путина Юрий Федоренко
Россия может потерять треть своих территорий
Россия может потерять треть своих территорий Гарри Каспаров
Путин три дня молчал
Путин три дня молчал Иван Яковина