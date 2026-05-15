«Сегодня наблюдали в Лошицком парке странное зрелище» 1 15.05.2026, 12:58

Минчан озадачила пена на воде.

Жители столичной Лошицы заметили на днях обильную пену на поверхности воды. Обеспокоило не только необычное явление, но и возможные последствия для рыб и птиц, пишет Onlíner.

Сообщение и кадры 8 мая опубликовали в одном из телеграм-каналов. «Сегодня наблюдали в Лошицком парке неприятное зрелище. После турбины течет бурно необычно пенистая вода. Пена даже поднимается в воздух. Что бы это значило? Каково водоплавающим птицам и рыбам???» — указано в подписи.

В комментариях пользователи поделились своими рассуждениями. Кто-то заверил, что пена — явление более чем естественное и не несущее угрозы природе. В ответ предложено обратиться в коммунальную службу с целью проверки.

К слову, это не первый раз, когда пена на воде в Лошицком парке привлекает внимание минчан. О таком же явлении мы писали еще в 2022 году:

— Такое явление возникает после сильных дождей на дамбах, где падает значительный объем воды. В связи с тем, что прошел дождь и смыл пыльцу в воду, в результате турбулентного потока образовалась пена. Сама гладь до дамбы чистая, нет ни нефтяных пятен, ничего. Такое происходит у нас регулярно после долгого засушливого периода в парке Горького, в Зеленом Луге — везде, где есть похожие перепады высот. Это такая закономерность, если бы дожди были каждый день, то пена бы не образовывалась. Сейчас там пена не такая, как была вчера, но еще есть немного, — рассказал тогда Onlíner зампред Минского городского комитета природных ресурсов Дмитрий Шунькин.

