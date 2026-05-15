Индиана Джонс пересел с самолета на горный велосипед 1 15.05.2026, 12:46

Харрисон Форд

Фото: Cindy Ord/Getty for SiriusXM

Харрисон Форд рассказал о своей новой философии жизни.

Легенда Голливуда Харрисон Форд рассказал, что в 83 года все больше ценит простую и спокойную жизнь. Легендарный актер признался, что почти отказался от полетов на самолетах и теперь предпочитает проводить время на горном велосипеде, пишет People (перевод — сайт Charter97.org).

Звезда «Индианы Джонса» и «Звездных войн» долгие годы был увлечен авиацией, однако после тяжелой авиакатастрофы в 2015 году стал осторожнее. Тогда его самолет времен Второй мировой войны потерпел крушение вскоре после взлета в Лос-Анджелесе. Форд получил серьезные травмы — переломы таза, позвоночника и голеностопа.

Теперь актер все чаще выбирает поездки по горам Санта-Моники. По его словам, именно природа и спокойствие помогают ему чувствовать себя лучше.

«Раньше я много летал. Теперь много времени провожу на велосипеде», — рассказал Форд.

Поводом для разговора стал запуск его собственного виски в сотрудничестве с шотландским брендом Glenmorangie. Актер впервые посетил Шотландию и признался, что был поражен местной атмосферой.

«Там понимаешь, что тебе почти ничего не нужно. Очень простая и комфортная жизнь», — отметил он.

