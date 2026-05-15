Мастер-класс от украинских пилотов: как дроны-перехватчики охотятся за «Шахедами» 1 15.05.2026, 12:52

18 российских беспилотников не долетели до цели.

Украинские защитники продолжают совершенствовать тактику борьбы с российскими дронами-камикадзе, используя для их уничтожения скоростные беспилотники-перехватчики. В сети опубликованы эксклюзивные кадры результативной работы пилотов подразделения SIGNUM, которые уничтожили 18 вражеских БПЛА типа «Шахед».

На видео запечатлены фрагменты воздушных перехватов, во время которых украинские операторы мастерски выводят свои дроны на траекторию полета вражеских беспилотников и поражают их в воздухе.

