Лукашенко молчал неделю 4 15.05.2026, 12:23

Диктатор наконец решил позвонить в Кремль по приезду из Москвы.

Александр Лукашенко и правитель РФ Владимир Путин утром 15 мая провели телефонный разговор, сообщил телеграм-канал «Пул Первого».

Сообщается, что стороны обсуждали сотрудничество Беларуси и России «в экономике и в области обороны», а также «предстоящие совместные мероприятия по этим направлениям».

Другие подробности разговора пока не приводятся. В Кремле о нем ничего не сообщили.

Напомним, не далее как 9 мая Александр Лукашенко принял участие в торжественных мероприятиях, которые прошли в Москве в честь Дня Победы. Накануне он встретился с Путиным за «дружеским ужином» и обсудил «полтора вопроса» в двухсторонних отношениях.

