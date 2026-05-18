Зеленский: Путин ведет РФ к банкротству 4 18.05.2026, 22:03

Фото: Getty Images

У России серьезные экономические потери.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что только за последние месяцы российская нефтепереработка сократилась на 10%. Кроме этого, российские компании вынуждены останавливать скважины, что является еще более болезненным для их добычи, чем экономические потери.

Об этом он сказал в понедельник, 18 мая, во время вечернего обращения.

«Природа российской нефтедобычи такова, что им именно это наиболее неприятно. Конечно, кроме потери денег. Чтобы восстановить добычу на скважинах, России надо сделать значительно больше, чем многим другим нефтяным странам, которые глушат скважины, реагируя даже просто на колебания рынка», — отметил Зеленский.

По его словам, комплексное давление Украины и партнеров уже привело к тому, что за пять месяцев в Кремле дефицит значительно больше, чем планировалось на год.

«[Владимир] Путин, конечно, отложил денег на войну, но точно не столько, чтобы воевать бесконечно. Каждый наш ответный удар, каждый наш совместный с партнерами шаг давления — все это толкает Россию заканчивать свою войну. Сейчас у них уже значительное количество регионов в состоянии банкротства, и Путин ведет к банкротству Россию. И различные схемы, которые они придумывают, чтобы заработать денег, им не помогут. Мы видим эти российские схемы. Мы фиксируем их. И будем ломать их», — добавил президент.

