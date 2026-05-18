В российской Перми устроили крестный ход для защиты от «напасти» украинских дронов

В российской Перми устроили крестный ход для защиты от «напасти» украинских дронов4
- 18.05.2026, 22:36
В последнее время в городе несколько раз объявляли беспилотные атаки.
Священники РПЦ 12 мая провели в российском городе Пермь молебен и объехали город с иконой Божьей Матери для «защиты города» от украинских беспилотников, сообщает российское издание «Осторожно, новости».
«В последнее время в городе несколько раз объявляли беспилотные атаки, и чтобы избавиться от этой напасти, Глава Пермской митрополии провел молебен», — заявили в епархии.
Они утверждают, что это «древняя традиция».
«Обнесение святынь вокруг городов и сел осуществляется в периоды сложных исторических событий, важных общественных потрясений, во время эпидемий и нашествия чужеземцев», — отметили в пресс-службе Пермской епархии.
Там добавили, что «в истории известно много случаев, когда по молитвам верующих, во время принесения особо почитаемых святынь, совершения крестных ходов, Господь посылал Свою милость и помощь, освобождал от вражеского нашествия, напастей и эпидемий».
8 мая Служба безопасности Украины сообщила, что ее дроны в третий раз поразили нефтеперерабатывающий завод Пермнафтооргсинтез и нефтеперекачивающую станцию в российской Перми.
Предыдущие удары по нефтяной инфраструктуре вблизи Перми дроны СБУ нанесли 29 и 30 апреля.
По данным Reuters, НПЗ в Перми полностью остановил переработку после атаки украинских беспилотников 7 мая и до сих пор не работает. Источники агентства сообщили, что после дроновых ударов были срочно остановлены три первичные установки перегонки сырой нефти и некоторые вторичные установки, причем один из блоков, CDU-4, уже простаивал с 30 апреля — так же после атаки беспилотников.