В российской Перми устроили крестный ход для защиты от «напасти» украинских дронов 4 18.05.2026, 22:36

В последнее время в городе несколько раз объявляли беспилотные атаки.

Священники РПЦ 12 мая провели в российском городе Пермь молебен и объехали город с иконой Божьей Матери для «защиты города» от украинских беспилотников, сообщает российское издание «Осторожно, новости».

«В последнее время в городе несколько раз объявляли беспилотные атаки, и чтобы избавиться от этой напасти, Глава Пермской митрополии провел молебен», — заявили в епархии.

Они утверждают, что это «древняя традиция».

«Обнесение святынь вокруг городов и сел осуществляется в периоды сложных исторических событий, важных общественных потрясений, во время эпидемий и нашествия чужеземцев», — отметили в пресс-службе Пермской епархии.

Там добавили, что «в истории известно много случаев, когда по молитвам верующих, во время принесения особо почитаемых святынь, совершения крестных ходов, Господь посылал Свою милость и помощь, освобождал от вражеского нашествия, напастей и эпидемий».

8 мая Служба безопасности Украины сообщила, что ее дроны в третий раз поразили нефтеперерабатывающий завод Пермнафтооргсинтез и нефтеперекачивающую станцию в российской Перми.

Предыдущие удары по нефтяной инфраструктуре вблизи Перми дроны СБУ нанесли 29 и 30 апреля.

По данным Reuters, НПЗ в Перми полностью остановил переработку после атаки украинских беспилотников 7 мая и до сих пор не работает. Источники агентства сообщили, что после дроновых ударов были срочно остановлены три первичные установки перегонки сырой нефти и некоторые вторичные установки, причем один из блоков, CDU-4, уже простаивал с 30 апреля — так же после атаки беспилотников.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com