Мошенники выманивают у белорусов около 50 млн рублей в год 3 18.05.2026, 22:16

Откуда они берут наши личные данные.

Мошенники за год выманивают у белорусов десятки миллионов рублей. При этом персональные данные граждан «утекают» в основном из торговых сетей. Об этом силовики рассказали в ток-шоу на гостелеканале СТВ.

«Оценка у нас сегодня, что в год более 50 миллионов рублей похищают кибермошенники. К сожалению, деньги уходят сразу же практически на криптовалюты и за границу», — рассказал замначальника главного управления центрального аппарата Следственного комитета Иван Судникович.

При этом силовики могут останавливать подозрительные переводы, а с прошлого года СК может возвращать деньги — ранее это происходило только после суда. Таким образом в 2025-м белорусам вернули более 600 тысяч похищенных рублей.

Мошенники зачастую берут информацию о потенциальных жертвах из открытых интернет-источников. Еще — из баз организаций торговли.

«В абсолютном большинстве случаев, которые мы фиксируем, — это какое-то не совсем правильное отношение к нашим персональным данным. К тому массиву информации, который накапливается. Есть различного рода скидочные программы, регистрации на сайтах», — рассказал замначальника главного управления по противодействию киберпреступности МВД Александр Рингевич.

По его словам, несколько раз злоумышленники пытались напрямую извлечь персональные данные у белорусских организаций торговли.

Напомним, мошенники нередко используют схемы с «экстремизмом» и «терроризмом». Подобным образом в начале прошлого года минчанка лишилась около 500 тысяч рублей. Недавно мошенники запугали минского пенсионера финансированием «экстремистского формирования» — семья лишилась более 130 тысяч рублей.

Часто силовики не акцентируют внимание на том, что мошенники выманивают деньги именно с использованием истории об «экстремизме».

