18 мая 2026, понедельник, 23:07
ВСУ сорвали логистику оккупантов и поразили орудие «Рапира» на Славянском направлении

ВСУ сорвали логистику оккупантов и поразили орудие «Рапира» на Славянском направлении

Видеофакт.

Украинские защитники 81-й отдельной аэромобильной Слобожанской бригады ДШВ продолжают срывать логистику и уничтожать артиллерию оккупантов на Славянском направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, оккупационные подразделения РФ пытались осуществить подвоз живой силы и имущества в тыловые зоны своих подразделений, однако бойцы сорвали планы противника.

Также во время разведки украинские воины обнаружили вражеское орудие МТ-12 «Рапира». Благодаря своевременному обнаружению и слаженным действиям движение техники противника было остановлено, а артиллерийское орудие — выведено из строя.

Пехота оккупантов, которая спешилась и заняла укрытие, попала под удары украинских дронарей и была ликвидирована.

Украинские военные отмечают, что ситуация на направлении остается сложной.

Враг постоянно пытается подтягивать ресурсы, активно используя мотоциклы, автомобили и наземные роботизированные комплексы.

Также оккупанты не прекращают попыток проникновения в межпозиционное пространство подразделений Сил обороны.

Для затруднения снабжения украинских войск противник регулярно наносит удары по логистическим маршрутам, применяя артиллерию, ударные дроны-камикадзе и дистанционное минирование дорог с помощью дронов-бомбардировщиков.

