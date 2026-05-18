ВСУ сорвали логистику оккупантов и поразили орудие «Рапира» на Славянском направлении
- 18.05.2026, 22:27
Видеофакт.
Украинские защитники 81-й отдельной аэромобильной Слобожанской бригады ДШВ продолжают срывать логистику и уничтожать артиллерию оккупантов на Славянском направлении.
Как сообщает Цензор.НЕТ, оккупационные подразделения РФ пытались осуществить подвоз живой силы и имущества в тыловые зоны своих подразделений, однако бойцы сорвали планы противника.
Также во время разведки украинские воины обнаружили вражеское орудие МТ-12 «Рапира». Благодаря своевременному обнаружению и слаженным действиям движение техники противника было остановлено, а артиллерийское орудие — выведено из строя.
Пехота оккупантов, которая спешилась и заняла укрытие, попала под удары украинских дронарей и была ликвидирована.
Украинские военные отмечают, что ситуация на направлении остается сложной.
Враг постоянно пытается подтягивать ресурсы, активно используя мотоциклы, автомобили и наземные роботизированные комплексы.
Также оккупанты не прекращают попыток проникновения в межпозиционное пространство подразделений Сил обороны.
Для затруднения снабжения украинских войск противник регулярно наносит удары по логистическим маршрутам, применяя артиллерию, ударные дроны-камикадзе и дистанционное минирование дорог с помощью дронов-бомбардировщиков.