18 мая 2026, понедельник, 23:08
Над Молодечно был заметен черный дым

  • 18.05.2026, 23:32
Что это было?

Жители Молодечно 18 мая могли заметить темный дым в районе местной мини‑ТЭЦ. В «Минскэнерго» объяснили, что это произошло из-за использования мазута.

На мини-ТЭЦ идет реконструкция газорегуляторного пункта. Из-за этого временно используется мазут в качестве топлива, объяснили в «Минскэнерго».

«Выделение темного дыма обусловлено технологическим процессом при переходе режимов работы оборудования и не является признаком какой‑либо неисправности», — заверили на предприятии.

Однако не уточнили, как долго будет идти реконструкция и использоваться мазут. При этом рассказали, что сбоев на теплоэлектроцентрали нет, а «распространение темного дыма носило кратковременный характер и было связано с регламентными операциями».

«Ситуация не оказала негативного влияния на качество воздуха и не представляет угрозы для здоровья жителей города. Все параметры работы станции находятся под постоянным контролем специалистов», — заверили в «Минскэнерго».

