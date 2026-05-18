Над Молодечно был заметен черный дым
- 18.05.2026, 23:32
Что это было?
Жители Молодечно 18 мая могли заметить темный дым в районе местной мини‑ТЭЦ. В «Минскэнерго» объяснили, что это произошло из-за использования мазута.
На мини-ТЭЦ идет реконструкция газорегуляторного пункта. Из-за этого временно используется мазут в качестве топлива, объяснили в «Минскэнерго».
«Выделение темного дыма обусловлено технологическим процессом при переходе режимов работы оборудования и не является признаком какой‑либо неисправности», — заверили на предприятии.
Однако не уточнили, как долго будет идти реконструкция и использоваться мазут. При этом рассказали, что сбоев на теплоэлектроцентрали нет, а «распространение темного дыма носило кратковременный характер и было связано с регламентными операциями».
«Ситуация не оказала негативного влияния на качество воздуха и не представляет угрозы для здоровья жителей города. Все параметры работы станции находятся под постоянным контролем специалистов», — заверили в «Минскэнерго».