Над Молодечно был заметен черный дым 18.05.2026, 23:32

Что это было?

Жители Молодечно 18 мая могли заметить темный дым в районе местной мини‑ТЭЦ. В «Минскэнерго» объяснили, что это произошло из-за использования мазута.

На мини-ТЭЦ идет реконструкция газорегуляторного пункта. Из-за этого временно используется мазут в качестве топлива, объяснили в «Минскэнерго».

«Выделение темного дыма обусловлено технологическим процессом при переходе режимов работы оборудования и не является признаком какой‑либо неисправности», — заверили на предприятии.

Однако не уточнили, как долго будет идти реконструкция и использоваться мазут. При этом рассказали, что сбоев на теплоэлектроцентрали нет, а «распространение темного дыма носило кратковременный характер и было связано с регламентными операциями».

«Ситуация не оказала негативного влияния на качество воздуха и не представляет угрозы для здоровья жителей города. Все параметры работы станции находятся под постоянным контролем специалистов», — заверили в «Минскэнерго».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com