Трамп отложил запланированные удары по Ирану 19.05.2026, 3:00

Президент США назвал причину.

Президент США Дональд Трамп заявил, что отложил запланированный на завтра удар по Ирану по просьбе Катара, Саудовской Аравии и ОАЭ.

Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на заявление Трампа в его соцсети Truth Social.

По его словам, эмир Катара Тамим бин Хамад Аль Тани, наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман и президент ОАЭ Мохаммед бин Зайед считают, что стороны могут заключить соглашение, приемлемое для США и стран Ближнего Востока.

Американский лидер отметил, что по этой причине они попросили США отложить военную операцию. Трамп добавил, что это соглашение, возможно, будет предусматривать отказ Ирана от ядерного оружия.

В то же время американский президент отметил, что дал указание держать войска США в готовности к «полномасштабному наступлению» на Иран, если приемлемое соглашение не будет достигнуто.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com