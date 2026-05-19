Трамп отложил запланированные удары по Ирану
- 19.05.2026, 3:00
Президент США назвал причину.
Президент США Дональд Трамп заявил, что отложил запланированный на завтра удар по Ирану по просьбе Катара, Саудовской Аравии и ОАЭ.
Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на заявление Трампа в его соцсети Truth Social.
По его словам, эмир Катара Тамим бин Хамад Аль Тани, наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман и президент ОАЭ Мохаммед бин Зайед считают, что стороны могут заключить соглашение, приемлемое для США и стран Ближнего Востока.
Американский лидер отметил, что по этой причине они попросили США отложить военную операцию. Трамп добавил, что это соглашение, возможно, будет предусматривать отказ Ирана от ядерного оружия.
В то же время американский президент отметил, что дал указание держать войска США в готовности к «полномасштабному наступлению» на Иран, если приемлемое соглашение не будет достигнуто.