19 мая 2026, вторник, 3:54
Трамп отложил запланированные удары по Ирану

  • 19.05.2026, 3:00
Президент США назвал причину.

Президент США Дональд Трамп заявил, что отложил запланированный на завтра удар по Ирану по просьбе Катара, Саудовской Аравии и ОАЭ.

Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на заявление Трампа в его соцсети Truth Social.

По его словам, эмир Катара Тамим бин Хамад Аль Тани, наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман и президент ОАЭ Мохаммед бин Зайед считают, что стороны могут заключить соглашение, приемлемое для США и стран Ближнего Востока.

Американский лидер отметил, что по этой причине они попросили США отложить военную операцию. Трамп добавил, что это соглашение, возможно, будет предусматривать отказ Ирана от ядерного оружия.

В то же время американский президент отметил, что дал указание держать войска США в готовности к «полномасштабному наступлению» на Иран, если приемлемое соглашение не будет достигнуто.

