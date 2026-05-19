В Витебской области упал боевой дрон 19.05.2026, 0:59

Как стало известно «Нашай Ніве», 17 мая на территории Беларуси упал боевой дрон. Судя по всему, он не взорвался сам, а силовики подорвали его на месте. Это произошло к югу от Глубокого.

Официальные структуры об инциденте не сообщали.

Это уже не первый случай залета и падения в Беларуси боевых дронов. В связи с закрытостью информации неизвестно, дрон какой страны залетел в Беларусь на этот раз.

Россия использовала воздушное пространство Беларуси для атак по Украине.

Украинцы борются с атаками дронов по-разному, в том числе электронно, в результате чего российские дроны иногда сбиваются с курса и произвольно меняют траекторию, иногда оказываясь в Беларуси.

Аналогичные меры применяют и россияне.

