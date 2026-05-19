Присяжные отклонили иск Илона Маска к OpenAI и Сэму Альтману 19.05.2026, 1:46

Подробности.

Жюри присяжных в суде Калифорнии отклонило иск американского бизнесмена Илона Маска к компании OpenAI и ее руководителю Сэму Альтману о незаконном обогащении последнего, сообщают CNBC и Reuters.

Суд присяжных признал Альтмана, другого соучредителя OpenAI Грега Брокмана и саму компанию невиновными по всем пунктам обвинения. Присяжные вынесли вердикт менее чем за два часа после начала совещания.

Присяжные постановили, что Маск слишком долго тянул с подачей иска против Альтмана, сообщает CNBC.

Маск в иске обвинил компанию и Альтмана в отклонении от их первоначальной миссии — безвозмездно приносить пользу человечеству. Глава xAI утверждал, что стартап создавался как открытая некоммерческая организация для развития ИИ на благо человечества, но затем превратился в коммерческое предприятие, тесно связанное с Microsoft.

OpenAI появилась в 2015 году как некоммерческая лаборатория. Среди ее основателей были Илон Маск, Сэм Альтман, Грег Брокман и Илья Суцкевер. Маск вложил в OpenAI около $38 млн в рамках финансирования.

В 2019 году OpenAI создала коммерческую структуру, объяснив это необходимостью привлекать капитал и покупать вычислительные мощности.

Илон Маск потребовал отстранения Альтмана и Брокмана от управления компанией, а также выплаты $150 млрд в пользу некоммерческого крыла OpenAI. Стартап, в свою очередь, обвинил Маска в том, что он сам хотел создать коммерческую структуру вокруг компании для контроля за ее деятельностью. Альтман отверг обвинение в «краже благотворительности», отметив, что Маск добивался контроля над OpenAI.

В апреле 2025 года OpenAI подала встречный иск против Маска по обвинению в систематическом давлении. Компания утверждала, что Маск участвовал в нападках на стартап в социальных сетях, подавал необоснованные судебные иски и предпринял неудачную попытку поглощения, чтобы нанести ущерб репутации компании и получить контроль.

