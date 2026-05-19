19 мая 2026, вторник, 3:53
Соболенко попала на обложку американского журнала Vogue

  • 19.05.2026, 2:53
Фотофакт.

Арина Соболенко стала героиней майской цифровой обложки Vogue. Американское издание выпустило большой профиль о белорусской теннисистке под заголовком Aryna Sabalenka Doesn’t Let Up. Фотосессию подготовил известный фотограф Стивен Кляйн, а за стилизацию отвечала стилист и фэшн-директор Vogue Тонн Гудман.

Теннисистка снялась для Vogue в образах Gucci, Tory Burch, с украшениями Material Good и часами Audemars Piguet. Издание напоминает, что с января 2026 года Gucci стал одним из ее спонсоров. В теннисе у итальянского дома, по данным Vogue, только два таких лица – Соболенко и Янник Синнер.

«Мечта стала реальностью. Спасибо», – написала белоруска в своем Instagram.

Vogue – один из самых влиятельных модных журналов мира. Первое издание вышло в США в 1892 году. Сегодня Vogue пишет не только о моде, но и о красоте, культуре, стиле жизни и путешествиях.

Для спортсменов появление на обложке Vogue – это уже не просто модная съемка, а знак выхода в глобальную поп-культуру: рядом с дизайнерами, актерами, музыкантами и главными героями индустрии развлечений.

Виктор Таран
Юрий Федоренко
Алексей Копытько, УНИАН
Ирина Халип