В водоеме под Гродно два бобра устроили жесткую драку 19.05.2026, 4:46

Видеофакт.

В частном секторе неподалеку от Гродно заметили бобров-дебоширов. Два крупных зверя не поделили водоём и устроили настоящую драку. Очевидцем стал фотограф-энтузиаст Александр Морозик. Кадрами опасной схватки поделилась телерадиокомпания «Гродно».

«Два крупных бобра устроили жестокую драку: летела грязь, стоял шум, брызги во все стороны. Они меня просто не замечали – так были увлечены выяснением отношений», – рассказал Александр. По его словам, конфликт закончился неожиданно: звери заметили человека и сразу бросились в разные стороны. «Получается, я их разнял», – смеется фотограф.

Белорус считает, что это были не брачные игры: период размножения у бобров уже прошёл. Скорее всего, животные сцепились из-за территории. Бобры ревниво охраняют свои участки и могут жёстко прогонять чужаков.

Точное место, где живут драчливые бобры, фотограф решил не раскрывать. И сделал это сознательно, чтобы к водоёму не потянулись любопытные. Подходить к животным, предупреждает он, нельзя. «Бобр легко перекусывает кости, если решит, что вы нарушили его границы», – говорит мужчина.

