США снова ослабили санкции против нефти из России
- 19.05.2026, 6:01
Исключение из санкций США для российской нефти на танкерах продлено еще на 30 дней.
Министерство финансов США продлило еще на месяц исключение из санкций в отношении российской нефти, перевозимой по морю. Об этом сообщил министр финансов США Скотт Бессент в понедельник, 18 мая. Новая 30-дневная лицензия даст «наиболее уязвимым странам возможность временно получить доступ к российской нефти, которая в настоящее время находится в море», написал он в соцсети X.
Ранее агентство Reuters со ссылкой на источник сообщало, что решение о продлении американской лицензии было принято после того, как несколько стран запросили дополнительное время для покупки нефти из России.
Предыдущая лицензия Минфина США, которая разрешала странам покупать российские нефть и нефтепродукты, находящиеся на борту морских танкеров, завершила действие 16 мая. Бессент прежде заявлял, что не планирует вновь продлевать действие документа.