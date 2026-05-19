19 мая 2026, вторник, 4:28
США снова ослабили санкции против нефти из России

  • 19.05.2026, 6:01
Фото: Reuters

Исключение из санкций США для российской нефти на танкерах продлено еще на 30 дней.

Министерство финансов США продлило еще на месяц исключение из санкций в отношении российской нефти, перевозимой по морю. Об этом сообщил министр финансов США Скотт Бессент в понедельник, 18 мая. Новая 30-дневная лицензия даст «наиболее уязвимым странам возможность временно получить доступ к российской нефти, которая в настоящее время находится в море», написал он в соцсети X.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на источник сообщало, что решение о продлении американской лицензии было принято после того, как несколько стран запросили дополнительное время для покупки нефти из России.

Предыдущая лицензия Минфина США, которая разрешала странам покупать российские нефть и нефтепродукты, находящиеся на борту морских танкеров, завершила действие 16 мая. Бессент прежде заявлял, что не планирует вновь продлевать действие документа.

