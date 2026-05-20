«Дача — моя отдушина, у нас там земля волшебная» 20.05.2026, 9:41

иллюстративное фото realt.by

Белорусы рассказали, где планируют отдохнуть летом 2026-го.

В нашу страну все активнее едут на отдых россияне: по некоторым данным, каждый год Беларусь посещают около 5 миллионов граждан РФ. А что остается самим белорусам, для которых путевки в санатории резко выросли в цене, европейские визы получить все сложнее, а другие направления могут быть рискованными?

Белорусы рассказали «Салідарнасці» о том, где хочется и где получится отдохнуть летом 2026-го.

Татьяна, Минск:

— Да куда я поеду, на дачу разве что. В этом году у старшей дочери выпускной и поступление, сын заканчивает младшую школу, у них тоже придумали своеобразный «выпускной» на память.

После всех этих трат — дай-то бог, чтобы хватило поставить коронку на зуб, которую уже нельзя откладывать, и на даче закончить с косметическим ремонтом.

Дача — моя отдушина, у нас там земля волшебная и все всегда растет, глаз радует: хоть кабачки и крыжовник, хоть пионы и гладиолусы мои любимые. Постараюсь бывать там почаще, потому что с зимы уже упахалась и устала от города сильно.

На море — хотим все, но пока не получается. Может, получится нормально отложить за год, тогда следующим летом запланируем. Не в Крым, конечно.

Ліза, райцэнтр у Мінскай вобласці:

— Я адпачывала акурат толькі што, бо летнія месяцы ў мой бюджэт не ўпісваюцца, нават Албанія ці Балгарыя. Максімум Пальма дэ Браславы, і тое калі з надвор’ем пашанцуе і ўсюдыісныя расейскія турысты не забраніруюць усе аграсядзібы і кемпінгі.

Так на раннім браніраванні паспелі з сяброўкай ухапіць 10 дзён Егіпта на красавік, — па надвор’і фактычна ўгадалі, і з парачкай лайфхакаў па кошце выйшла меней, чым мае знаёмыя плануюць выдаткаваць у чэрвені на расійскі Геленджык. Трывожна было толькі з авіяпералётам праз канфлікт на Блізкім Усходзе, але ў выніку ўсё абышлося.

Цяпер — што называецца, казка ўся, казка скончылася. І на ўсё лета планы — толькі праца, толькі хардкор! Тым больш, што мая сфера працы — грамадскае харчаванне, і менавіта ўлетку ёсць шанец і спадзеў добра зарабіць.

Инна и Алексей, областной центр:

— На своей машине поедем в Грузию. В прошлом году друзья были — рассказами и фотографиями нас впечатлили, вкусняшками заманили, скинули явки-пароли, где что лучше, в каких местах комфортно остановиться, так что и мы решились. Машину только пришлось хорошенечко подготовить.

Мы весь отпуск под это дело запланировали, четыре недели. Планируем уложиться в $2000 — и настроены на море позитива. Уже в предвкушении, наверное, в последнюю неделю перед путешествием будем уже дни в календаре вычеркивать.

Кристина, жительница райцентра:

— Никуда не полечу, никуда не поеду — ни денег, ни возможностей, ни настроения.

Что буду делать? Работать, в выходные по возможности отсыпаться, и снова много работать. Потому что на нашем предприятии ситуация не очень хорошая, и начальство не скрывает, что присматривает кандидатов на увольнение. А я морально не готова что-то резко менять или идти на биржу труда — все же знают, какое там нищенское пособие.

Анна Степановна, Минск:

— У меня этим летом будет медицинский туризм (смеется) в пределах города. Надо сделать плановую операцию, как раз подойдет очередь моя — а перед ней собрать, как водится, свежие анализы то там, то тут. А уже дальнейшие планы зависят от того, как восстановлюсь.

Если все хорошо, хочу съездить с приятельницами из творческой студии (она на базе центра социального обслуживания) в несколько туров выходного дня — давно не была в Дудутках, в Несвиж и Гродно хотелось бы.

Ну а если приходить в норму буду долго и трудно, то куда тут трепыхаться. Санаторий льготный мне не положен, я пенсионерка еще молодая и инвалидности не имею, а за полную стоимость не потяну, да к тому же, говорят, уже все забито россиянами. Тогда буду гулять по окрестностям, может, составлю мужу и детям компанию на даче, хотя я не поклонница фазенды и грядок совершенно.

Очень, очень хотелось бы поехать в Одессу или в Коктебель, куда мы много лет с семьей ездили. Но пока приходится копить, ждать хороших новостей и надеяться, что доживу.

Сергей, областной центр:

— Нам проще, у нас есть шенген. Так что планируем Испанию — точнее, Каталонию — цивилизацию и теплое море. По бюджету вчетвером рассчитываем уложиться до 3 тысяч евро (если жена не решит разгуляться с шопингом). Через агентство вышло бы дороже, так что смотрели варианты сами с вылетом из Варшавы.

А уже когда вернемся, надеюсь, лето не перешагнет Беларусь, и у нас задержится. Тогда съездим с друзьями на Припять, там есть любимые места, где все хорошо: и купаться, и рыбачить, и на закаты молчать, и просто так от городской суеты отдохнуть.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com