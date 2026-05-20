Сколько стоит клубника на «Комаровке» 2 20.05.2026, 10:15

Цены на белорусскую ягоду впечатляют.

Читатели «Салідарнасці» сообщили, что ценники на белорусскую клубнику кусаются. Мы решили посмотреть на порядок цен на любимую многим ягоду, отправившись на минскую «Комаровку».

Белорусскую клубнику на главном рынке страны можно купить за 15,90 рублей за килограмм. Но такая цена есть только у нескольких продавцов.

Диапазон цен у других 18-29,90 рублей за кило.

Пока продают ягоду из теплиц, в основном из Брестской области. Через неделю, говорят продавцы, появится ягода из открытого грунта.

На рынке также по-прежнему есть клубника из Греции и Азербайджана, цены 14-15,90 рублей за кг. Но самой недорогой оказалась клубника из Кубани – 13,90.

На одной точке была обнаружена белорусская малина. Цена кусается: за 300 граммов хотят 43 рубля.

Подешевела импортная голубика, испанскую можно купить за 49,90 рублей за кило.

Также на рынке продают черешню из Греции и Узбекистана по цене 22,90 руб. за кг. Но много черешни и по 65 рублей.

Итак, похоже, что для кошелька среднего белоруса любимые ягоды пока удовольствие не на каждый день. А вы уже ели клубнику в этом году?

