Кремль оказался в ловушке 20.05.2026, 10:35

1,558

Нефтяной кризис не спасет экономику России.

Военное обострение на Ближнем Востоке временно принесло России дополнительные нефтегазовые доходы. Но даже резкий скачок цен на нефть не смог остановить рост дефицита российского бюджета. Военные расходы, удары по нефтяной инфраструктуре усиливают давление на финансовую систему Кремля.

Почему растет дефицит российского бюджета несмотря на резкое повышение цен на нефть, говорится в материале спецкора РБК-Украина Юрия Дощатова.

Российский бюджет, доходы которого в конце прошлого года начали резко сокращаться из-за санкций США, в текущем году закрепил тренд.

За январь-февраль 2026 года, по данным украинской разведки, дефицит бюджета вырос до 69,9 млрд долларов. Это в полтора раза больше оценки минфина (43,3 млрд) и уже выше годового планового показателя в 50,5 млрд долларов.

По итогу апреля дефицит достиг уже 78,4 млрд долларов. Расходы увеличились на 15,7% по сравнению с прошлым годом. Выросло финансирование военных и социальных программ и отдельных секторов экономики.

Падение доходов – на 4,5% – до 11 721 млрд рублей. При этом, прогноз экономического роста на 2026 год снижен с 1,3% до 0,4%.

Минфин России признает дефицит «высоким», но пытаясь сгладить картину, заявляют, что ситуация «соответствует целевым параметрам структурного дефицита».

Рост дефицита объясняют «опережающим финансированием расходов». Это означает, что деньги тратят авансом из бюджета, запланированного на второе полугодие.

Но бюджетный дефицит мог быть еще выше, если бы не эскалация ситуации в Иране. Она коренным образом изменила геополитическую и экономическую ситуацию в мире.

Нефтяной кризис, возникший из-за блокады Ормузского пролива привел к резкому росту цен на энергоносители. Цена нефти марки Brent превышала 100, а в некоторые дни и 120 долларов за баррель.

Российская нефть марки Urals подорожала более чем в 2 раза по сравнению с началом года. На пике обострения конфликта в Иране в начале апреля ее цена взлетала до 124 долларов за баррель.

Кремль оказался в ловушке: почему нефтяной кризис не спасет экономику России

Данные о цене нефти по материалам IEEFA

Европа, прежде всего, Франция, Испания и Бельгия, в первом квартале 2026 года нарастили импорт российского LNG на 6,9 млрд кубометров (на 16–17%), сообщает IEEFA.

Резко увеличили закупки российской нефти Китай и Индия, чтобы компенсировать перебои с поставками с Ближнего Востока.

По последним данным, суточные доходы России от экспорта нефти составляют 374 млн евро, газа – 78 млн евро.

Рост цен на нефть не сильно помог российскому бюджету

Безусловно рост цен на нефть и газ и увеличение объемов импорта позитивно отразилась на доходах России. Но все равно в январе-апреле текущего года они были ниже прошлогодних за этот же период на 38,3%, и составили 2 298 млрд руб.

Фактически, сейчас Россия получает сверхдоходы от экспорта нефти и газа. Но их не хватает, чтоб покрыть увеличение военных и социальных расходов.

Чтоб покрыть бюджетный дефицит России, цена нефти должна держаться на сегодняшнем уровне минимум до второго квартала следующего года, считает финансовый аналитик Андрей Шевчишин.

«Текущий дефицит бюджета РФ за 4 месяца 5,9 трлн руб. Чтобы закрыть только этот дефицит цены на нефть на текущих уровнях должны держаться 8-11 месяцев. Н я в это не верю», – отметил он.

Второй вариант – цена нефти вырастет до 200 долларов за баррель и будет на таком уровне 4-5 месяцев. Но это практически невероятно, убежден Шевчишин. Даже нынешние высокие цены в течение еще нескольких месяцев могут привести к мировому кризису и снижению цен на нефть.

Кризис приводит к инфляции, девальвации, к сворачиванию производства и как следствие, сокращению спроса на нефть, что вызывает падение цен.

Шевчишин считает, что в целях наполнения бюджета для компаний нефтегазового сектора могут ввести налог на сверхприбыль, учитывая рост цен на нефть и газ.

«Грубо говоря, это еще потенциально даст сверху 25-30%. Потенциал дополнительных доходов бюджета 7,7 млрд долларов в месяц», – сказал эксперт.

В марте Путин действительно поручил правительство проработать вариант налога на сверхприбыль. Но этот налог, во всяком случае, пока, не планировался для компаний нефтяной и газовой отрасли. Он может затронуть металлургов и золотопромышленников.

Попытка применять подобную меру уже была в 2023 году, когда в РФ ввели разовый сбор. Он принес в бюджет дополнительно около 319 млрд рублей.

Экс-советник президента Украины Олег Устенко считает относительно слабый эффект на доходы российского бюджета от роста цен на нефть тем, что максимально высокие цены были не долго.

«Они держались от нескольких дней до 1-2 недель. Средневзвешенная цена по итогу была все же ниже 110 долларов», – отметил он в комментарии РБК-Украина.

Более значительную роль в сокращении потенциальных доходов сыграли обстрелы со стороны Украины, которые активизировались как раз в период начала войны в Иране.

ВСУ били по портовой инфраструктуре, обеспечивающей экспорт нефти и нефтепродуктов. В некоторые дни из-за попаданий в нефтяные терминалы и объекты перевалки нефти в портах, экспорт нефти падал там на 40%. Но эти объекты довольно быстро восстанавливаются.

Наносятся удары и по узловым станциям перекачки нефти. Вывод их из строя блокирует погрузку нефти в танкеры. То есть, нефть в порт доставить можно, но закачать в танкер – нет. Фактически такие обстрелы тоже снижают физические объемы возможного экспорта.

В итоге, экспорт нефти все-таки вырос, но доходы от этого были не так велики, как могли бы быть без обстрелов инфраструктуры. К тому же, скидки для Индии и Китая увеличились, что сократило потенциальную маржу для РФ.

А вот экспорт нефтепродуктов сократился на 10%. И тут финансовые потери были существеннее из-за более высоких цен на продукты нефтепереработки по сравнению с сырой нефтью.

В результате в бюджетных поступлениях потери от снижения экспорта нефтепродуктов компенсировались увеличением доходов от продажи сырой нефти.

Дефицит бюджета продолжит расти

ВСУ поражают не только портовую инфраструктуру, обеспечивающую экспорт нефти и нефтепродуктов, но и НПЗ и нефтяные хранилища. Это создает проблемы с нефтепереработкой и может привести к сокращению добычи нефти, убежден Олег Устенко.

«Если нет возможности транспортировать нефть в пункты перекачки или перерабатывать, то компаниям просто придется сокращать добычу», – отметил Устенко.

Последняя статистика подтверждает, что процесс уже начался. По итогу апреля добыча снизилась на 5% по сравнению с апрелем 9,29 млн баррелей в сутки.

«Российские компании в патовой ситуации. В земле нефть есть, но ее нет смысла поднимать. Так что проблемы с бюджетом будут нарастать в зависимости от того, по каким направлениям будут продолжаться атаки ВСУ», – отметил Устенко.

Он уверен, что объектами поражения будет оставаться и портовая инфраструктура обеспечивающая экспорт нефти и нефтепродуктов, и НПЗ, и нефтехранилища. Именно такой комплексный подход обеспечит максимальное снижение доходов РФ от импорта нефти используя милитарный инструмент.

Но краха российской экономики все равно не произойдет в ближайшее время, уверен Устенко. У Кремля в запасе еще достаточно возможностей для обеспечения работы своей военной машины.

«Бюджетные проблемы Москва решает быстро и без лишних разговоров. Думу уже заставили проголосовать за повышение НДС до 22%. Если проблемы с финансированием бюджета будут нарастать – начнут резать затраты на соцсектор. А если внутри страны возникнет недовольство, то применят репрессивный аппарат. Расходы на силовиков там увеличивают еще с 2023 года», – отметил Олег Устенко.

В Кремле прекрасно понимают, что ситуация накаляется, а рост нефтяных доходов – временный.

Путин уже публично заявил, что российским компаниям и правительству следует «проявлять осторожность» при использовании сверхприбыли от повышения цен на нефть.

Вопрос-ответ (FAQ)

– Почему рост цен на нефть не спасает бюджет РФ?

– Даже после резкого подорожания нефти и газа доходы России растут медленнее расходов. Основная причина – рекордные затраты на войну, силовой блок и поддержку экономики.

– Как война в Иране помогла России?

– Из-за кризиса на Ближнем Востоке выросли мировые цены на нефть и газ. Россия временно увеличила доходы от экспорта энергоресурсов, а Китай и Индия нарастили закупки российской нефти.

– Почему эффект от дорогой нефти оказался ограниченным?

– Высокие цены держались недолго, а российская нефть продолжает продаваться со скидками. Дополнительно на экспорт влияют удары по нефтяной инфраструктуре и проблемы с логистикой.

– Как атаки ВСУ влияют на нефтяные доходы РФ?

– Удары по НПЗ, нефтебазам, портам и объектам перевалки осложняют экспорт и переработку нефти. Это снижает потенциальные доходы России и создает риски сокращения добычи.

– За счет чего Кремль может закрывать дефицит бюджета?

– Власти РФ могут повышать налоги, усиливать давление на бизнес, увеличивать внутренние заимствования и сокращать часть социальных расходов.

– Возможен ли крах экономики России в ближайшее время?

– Несмотря на рост дефицита бюджета, у Кремля пока остаются финансовые резервы и инструменты для поддержки военной экономики.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com