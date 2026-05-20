Российские компании массово столкнулись с отсутствием средств 2 20.05.2026, 10:47

Денег на хватает даже на текущие расходы.

Более половины российских компаний столкнулись с кассовыми разрывами в 2026 году. О нехватке средств на текущие расходы сообщили 53% организаций, причем для 27% проблема стала новой. Это следует из опроса «Актион финансов», результаты которого публикуют «Ведомости». В исследовании приняли участие 527 респондентов из различных отраслей — от торговли и агробизнеса до IT и тяжелой промышленности. Большинство компаний (58%) имеют средний годовой оборот до 1 млрд руб., 32% — от 1 млрд до 15 млрд руб., а 10% — от 15 млрд до 1 трлн руб.

Чаще всего с дефицитом оборотных средств сталкивались компании нефтегазового и других сырьевых секторов, оптовой и розничной торговли, а также предприятия тяжелой промышленности. За первые четыре месяца 2026-го выручка 43% участников опроса снизилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. У 16% респондентов она упала более чем на 20%, у 13% — в диапазоне от 10% до 20%. Почти треть опрошенных сохранили показатель примерно на уровне 2025 года, рост доходов зафиксировали 26% компаний.

Для покрытия недостатка оборотных средств 34% респондентов обращались в банки за краткосрочными кредитами. Из них 19% получили одобрение, 10% ожидают ответа, а 5% в кредитовании было отказано. Значительная доля компаний искала средства в альтернативных источниках: 24% отметили, что собственнику пришлось вложить личные средства, 11% обращались к частным инвесторам, еще 3% — в микрофинансовые организации.

Увеличение кассовых разрывов связано с ростом издержек при одновременном падении спроса, говорит президент «Опоры России» Александр Калинин. Компании столкнулись с ростом налоговой нагрузки и увеличением неплатежей контрагентов. В частности, госкомпании с прошлого года задерживают оплату контрактов. По итогам 2025-го это стало главным ограничением деятельности для 42% организаций, показал опрос Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

Также бизнес стал чаще получать отказы на оборотное кредитование, говорит вице-президент Торгово-промышленной палаты (ТПП) Елена Дыбова. По ее словам, банки перешли на «сберегательную модель» и из-за больших рисков не хотят работать с микробизнесом, а зачастую и с более крупными компаниями. В то же время оборотные кредиты остаются дорогими, несмотря на снижение ключевой ставки, поскольку банки видят риски невозврата у ряда клиентов и увеличивают процент, а в некоторых случаях просто отклоняют заявки, добавил Калинин из «Опоры России».

