Андрей Санников: Я рассказал генералу Валерию Залужному о позиции белорусов

Андрей Санников: Я рассказал генералу Валерию Залужному о позиции белорусов5
- 20.05.2026, 7:55
- 4,600
Украина перехватывает инициативу.
В Таллинне прошла Конференция Леннарта Мери — один из главных форумов Северной Европы по вопросам безопасности и будущего региона. В мероприятии, которое состоялось 15-17 мая, принял участие лидер гражданской кампании «Европейская Беларусь» Андрей Санников. Сайт Charter97.org поговорил с оппозиционным политиком об участии в этой конференции.
— На конференции вам удалось встретиться с бывшим главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным. Удалось ли поговорить?
— Я встретился с генералом и послом Валерием Федоровичем Залужным перед его выступлением. Он немного волновался, поэтому я не стал занимать его время. Просто сказал ему, что публично озвучивал идею, чтобы он стал главнокомандующим силами НАТО. Присутствующие при этом украинцы подтвердили мои слова. Я пожелал ему удачи и сказал, что белорусы всей душой с украинцами и желают Украине скорейшей победы. Участие Залужного в конференции было одним из самых ярких ее моментов. Генерал произвел сильное впечатление своей грамотной речью, стратегическим мышлением, нежеланием обсуждать какие-либо мелкие сплетни или отношения внутри руководства Украины. Валерий Залужный — государственник с огромным опытом военного руководства, а теперь и дипломатии.
— С кем еще из политиков, военных и экспертов удалось встретиться в Таллинне? Какие темы стали ключевыми на Конференции Леннарта Мери?
— Я участвую в конференции со дня ее основания, с перерывом на политическую отсидку. На конференции собираются политики, журналисты, аналитики, общественные деятели и дипломаты преимущественно из региона Северной Европы
Во время встреч, просто в кулуарах и во время мероприятий на полях конференции, общаешься со многими. С кем-то удается переговорить обстоятельно, с кем-то —. кратко Естественно, я обсуждал тему Беларуси, но не только.
На конференции было много участников разного уровня, общение с которыми и выступления которых помогают лучше понять происходящее и позиции отдельных стран и организаций.
Запомнились выступления президента Молдовы Майи Санду, Гарри Каспарова, Верховного представителя ЕС по иностранным делам Кайи Каллас и других.
— Конференция проходила в дни, когда командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт «Мадяр» Бровди предупреждал диктатора Лукашенко. Говорили ли в Таллинне о риске эскалации с территории Беларуси? Реален ли он, по вашему мнению?
— Конечно, реален. На конференции говорили о том, что это может быть следующим шагом Путина. Лукашенко никуда не денется, он вынужден будет подчиняться. Все это отслеживается.
Я говорил с представителями Евросоюза, представителями разведывательного сообщества, и они заверяли меня, что отслеживают ситуацию, мониторят ее, и белорусская тема, конечно же, присутствует. Cчитаю, что украинцы уже давно должны были озвучивать возможность ответных ударов, чтобы не позволить продолжения войны с участием Лукашенко и белорусских подразделений.
Мы видим сейчас, что наглость Путина и Лукашенко возрастает по мере роста их страха. Эти ядерные учения, заявления о совместных планах применения ядерного оружия — достаточно опасный сигнал о возможной эскалации военных действий.
— В последнее время западные СМИ говорят об изменении хода войны и переходе инициативы к Украине. Какие настроения по этому поводу были у ваших собеседников, экспертов и участников конференции? Видят ли на Западе шанс Украины переломить ситуацию?
— Да, в этот раз говорили о том, что украинцы явно перехватывают инициативу. Причем, хочу отметить, что все эти разговоры шли еще до удара по Москве, он произошел уже после окончания конференции. Как раз об и этом говорили на конференции: украинцы грамотно защищаются и переходят к более наступательным действиям, при этом наращивая свой технологический потенциал.
Говорить о каких-то их успехах Путина — просто смешно. Как образно выразилась министр иностранных дел Латвии Байба Браже: если бы в феврале 2022 года улитка начала ползти из Авдеевки на Запад, то она бы уже была в Чехии. А русские застряли на Донбассе.
Генерал Валерий Залужный, например, говорил о том, что у Украины уже были шансы победить Россию в этой войне. Обстоятельства помешали их использовать, но они остаются. Многие придерживались таких взглядов, например Гарри Каспаров. Его позиция известна: только победа Украины может остановить агрессивность России и поменять геополитическую картину мира.
Украина явно не растеряла своих сторонников, но следует помнить и о том, что сценарии компромисса, «мирного» плана, при котором Украина может лишиться территорий, тоже существуют и проговариваются в высоких политических сферах.