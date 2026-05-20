СМИ: В Иркутске Путину намекнули на присоединение к Китаю 13 20.05.2026, 7:58

Демарш жителей Сибири остается горячей темой в РФ.

Сюжет о том, как жители одного из районов Иркутска записали обращение к диктатору РФ Путину, в котором намекнули, что не против объединиться с Китаем, если эта страна решит их проблемы, продолжает будоражить российские СМИ и телеграм-каналы.

Появляются новые публикации о том, как жители жалуются на то, что в городе пятый год не могут достроить детсады и школы.

Об этом написало также оппозиционное Кремлю агентство ASTRA.

Несмотря на все обращения к городским и региональным чиновникам, и даже лично Путину, школы и детсады стоят недостроенными, а само строительство заморожено. Все пять лет обивания порогов собственных структур не дали результатов, поэтому жители готовы на отчаянный шаг.

«В случае, если РФ не в состоянии построить школу в нашем микрорайоне, просим министра иностранных дел России Лаврова обратиться к председателю компартии Китая Си Цзиньпину с предложением профинансировать строительство нашей школы», - говорят активисты.

Местные жители даже готовы выучить китайский, если Пекин профинансирует строительства детсадов и школ.

«Мы готовы начать изучать китайский язык, поскольку считаем, что он нам действительно очень нужен, а активное развитие культурных связей с Китаем - единственный для нас путь развития в условиях, когда приоритеты нашей страны находятся где-то в зоне строительства новых станций метро в Москве и новых школ в Таджикистане», - заявили жители микрорайона.

