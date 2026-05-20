Россия попросила у Китая денег на автодорогу до Ирана и Афганистана 20.05.2026, 5:31

Кремль все средства направил на войну?

Россия предлагает Китаю поучаствовать в финансировании строительства автомагистрали вдоль Каспийского моря до Ирана и далее в страны Южной Азии, заявил зампред правительства РФ Марат Хуснуллин. «Очень остро стоит вопрос создания восточного автомобильного коридора вдоль Каспия — Россия, Казахстан, Туркменистан, выход на Иран с дальнейшими выходами на Афганистан и Пакистан… Мы обсуждали с китайскими коллегами не только участие китайцев в строительстве, но и возможность привлечения средств», — рассказал вице-премьер на экономическом форуме «Россия — исламский мир» в Казани.

Речь идет о развитии восточной ветки международного транспортного коридора (МТК) «Север — Юг», который Кремль обсуждает более 20 лет и который оценивался в $40 млрд. Основой нового маршрута должна стать федеральная трасса М6 (Р22) «Каспий» протяженностью 1381 км, соединяющая Москву с Астраханью. Далее коридор должен пройти через Казахстан и Туркменистан к иранским портам и сухопутным путям в Афганистан и Пакистан. По данным «Коммерсанта», Россия планирует привлечь китайский капитал и технологии к строительству отдельных участков автодороги, мостов и узлов стыковки, рассчитывая в том числе на финансирование со стороны госбанков КНР и Азиатского банка инфраструктурных инвестиций, передает The Moscow Times.

Китай уже активно инвестирует в транспортные проекты в Казахстане, Узбекистане и Туркменистане в рамках инициативы «Один пояс — один путь». Россия пытается интегрировать собственные маршруты в международные коридоры и привлечь внешнее финансирование на фоне дефицита внутренних ресурсов и нужды в масштабной перестройке логистики из-за санкций.

После вторжения в Украину России пришлось переориентировать торговлю с европейского направления. Если до 2022 года около 40% экспортных грузов шли через «недружественные» страны, то к 2024-му эта доля сократилась до 20-25%. Одновременно более чем вдвое выросли перевозки через Иран и Центральную Азию.

Власти планируют довести долю грузопотоков через «дружественные» страны до 80%. Развитие нового каспийского коридора рассматривается как часть этой переориентации: он позволит сократить сроки доставки грузов из Москвы в Иран на 15–20% по сравнению с существующими комбинированными маршрутами.

Межправительственное соглашение о создании МТК «Север — Юг» было подписано Россией, Индией и Ираном в 2000 году. Позже состав участников расширился до 14. Изначальной целью инициативы было привлечение транзита грузопотоков из стран Персидского залива и Южной Азии через российскую территорию в Европу.

