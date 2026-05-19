закрыть
19 мая 2026, вторник, 23:46
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Минске зумер «заминировал» свое место работы

  • 19.05.2026, 23:34
В Минске зумер «заминировал» свое место работы

Причина вас удивит.

Про сотрудников-зумеров давно слагают мемы. И, похоже, не без причины.

На этот раз отличился 20-летний минчанин. Парень настолько обиделся на руководство, что решил «заминировать» свое место работы.

Подробности этой абсурдной истории рассказали в ГУВД Мингорисполкома.

В разгар рабочего дня молодой сотрудник захотел устроить себе дополнительный перекур. Однако руководство идею не оценило и ответило отказом.

И вот тут зумер психанул. Демонстративно ушел с работы, а спустя некоторое время позвонил и сообщил о якобы готовящемся взрыве в организации.

После звонка на место сразу же выехали спецслужбы, началась проверка здания и территории.

Впрочем, очень быстро выяснилось, что никакого минирования не было и тревога оказалась ложной.

Лжеминера оперативно вычислили. В тот же день сотрудники Октябрьского РУВД Минска установили личность звонившего и задержали его.

В отношении молодого человека возбудили уголовное дело за заведомо ложное сообщение об опасности.

В милиции напомнили, что подобные звонки считаются уголовно наказуемыми. За это может грозить до пяти лет лишения свободы.

Кроме того, виновным нередко приходится компенсировать расходы, связанные с выездом спецслужб и проверкой объекта.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Украина сломала уравнение войны
Украина сломала уравнение войны Леонид Невзлин
В минувшие выходные все кардинально изменилось
В минувшие выходные все кардинально изменилось Виктор Таран
Сериал «Огни Москвы»
Сериал «Огни Москвы» Юрий Федоренко
Атака на Москву: ключ к окончанию войны
Атака на Москву: ключ к окончанию войны Алексей Копытько, УНИАН