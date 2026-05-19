В Минске зумер «заминировал» свое место работы
- 19.05.2026, 23:34
Про сотрудников-зумеров давно слагают мемы. И, похоже, не без причины.
На этот раз отличился 20-летний минчанин. Парень настолько обиделся на руководство, что решил «заминировать» свое место работы.
Подробности этой абсурдной истории рассказали в ГУВД Мингорисполкома.
В разгар рабочего дня молодой сотрудник захотел устроить себе дополнительный перекур. Однако руководство идею не оценило и ответило отказом.
И вот тут зумер психанул. Демонстративно ушел с работы, а спустя некоторое время позвонил и сообщил о якобы готовящемся взрыве в организации.
После звонка на место сразу же выехали спецслужбы, началась проверка здания и территории.
Впрочем, очень быстро выяснилось, что никакого минирования не было и тревога оказалась ложной.
Лжеминера оперативно вычислили. В тот же день сотрудники Октябрьского РУВД Минска установили личность звонившего и задержали его.
В отношении молодого человека возбудили уголовное дело за заведомо ложное сообщение об опасности.
В милиции напомнили, что подобные звонки считаются уголовно наказуемыми. За это может грозить до пяти лет лишения свободы.
Кроме того, виновным нередко приходится компенсировать расходы, связанные с выездом спецслужб и проверкой объекта.