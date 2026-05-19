В Украине погиб белорусский доброволец Тихон Клюкач 19.05.2026, 22:06

Тихон Клюкач

Герой погиб во время выполнения боевого задания.

В Украине погиб белорусский доброволец и экс-политзаключенный Тихон Клюкач.

Защищавший Украину от РФ боец погиб 9 мая во время выполнения боевого задания. Об этом сообщили его побратимы.

Как сообщал Charter97.org, в июле 2025 года 22-летний белорус получил контузию, но после снова вернулся на фронт.

В 2020-м году Тихона Клюкача задержали за участие в протестах. Ему тогда было 18 лет. Парня обвинили в злостном хулиганстве (ст. 368 УК) и активном участии в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок (ст. 342 УК). Тихон получил 1,5 года лишения свободы в колонии общего режима. В мае 2022 года, после освобождения, он уехал из Беларуси и через несколько месяцев отправился на войну в Украину.

