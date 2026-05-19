19 мая 2026, вторник, 23:46
Сырский раскрыл соотношение потерь ВСУ и армии РФ на фронте

  • 19.05.2026, 22:28
  • 2,010
Сырский раскрыл соотношение потерь ВСУ и армии РФ на фронте
Александр Сырский

Российская армия несет огромные потери.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что российская армия несет значительно большие потери на фронте, чем украинские Силы обороны.

Об этом он заявил «Милитарному».

По словам главкома, соотношение общих потерь между российской и украинской армиями составляет примерно 3,5 к одному в пользу Украины.

«У противника потери в разы больше. Общие потери на фронте в 3,5 раза больше», - заявил Сырский.

В то же время, по его словам, разница в количестве погибших еще больше.

«По убитым цифра в зависимости от дня достигает и 7, и 9 раз. Это соотношение убитых», - подчеркнул главнокомандующий ВСУ.

