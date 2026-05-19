Вэнс: В планы США не входит получение Россией обогащенного урана Ирана 5 19.05.2026, 22:54

Джей Ди Вэнс

Вице-президент США опроверг появившуюся в СМИ информацию.

Передача России иранского обогащенного урана не входит в планы США. Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс, сообщает Clash Report . Таким образом он прокомментировал информацию СМИ о том, что Тегеран рассматривает возможность передачи обогащенного урана России вместо США в рамках мирной сделки.

«Получение Россией обогащенного урана Ирана в настоящее время не входит в наши планы. Это никогда не входило в наши планы. Я не знаю, откуда взялись сообщения об этом», — заявил он.

Кроме того, Вэнс отметил, что переговоры США и Ирана находятся в хорошей точке, но есть и военный вариант, к которому Вашингтон не стремится.

17 мая иранское агентство Fars сообщало, что США выдвинули пять условий для продолжения переговоров по Ирану и среди них есть пункт о вывозе из Ирана 400 килограммов обогащенного урана.

