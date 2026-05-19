закрыть
19 мая 2026, вторник, 23:46
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Армения и Турция откроют границу спустя 33 года

  • 19.05.2026, 22:39
Армения и Турция откроют границу спустя 33 года

Это произойдет после парламентских выборов в Армении.

Граница Турции и Армении откроется после парламентских выборов в республике, которые пройдут 7 июня. Об этом в интервью турецкой газете Cumhuriyet рассказала посол Баку в Анкаре Рашад Мамедов.

По его словам, после выборов 7 июня представители Армении изменят конституцию и проведут референдум.

«После этого будут открыты границы между Арменией и Турцией, а также между Арменией и Азербайджаном», — добавил посол.

Мамедов отметил, что Баку осуществляет процесс нормализации отношений между Арменией и Турцией. Он утверждает, что установление контроля Азербайджана над Карабахом появилась надежда на открытие пограничных переходов между Турцией и Арменией.

Граница между Турцией и Арменией закрыта для общего пользования с 1993 года. В 2025 году премьер-министр Армении Никол Пашинян выразил надежду на то, что открытие границы с Турцией, установление дипломатических отношений между странами является вопросом времени.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Украина сломала уравнение войны
Украина сломала уравнение войны Леонид Невзлин
В минувшие выходные все кардинально изменилось
В минувшие выходные все кардинально изменилось Виктор Таран
Сериал «Огни Москвы»
Сериал «Огни Москвы» Юрий Федоренко
Атака на Москву: ключ к окончанию войны
Атака на Москву: ключ к окончанию войны Алексей Копытько, УНИАН