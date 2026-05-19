Петер Мадьяр начал свой визит в Польшу у памятника Иоанну Павлу II в Кракове
- 19.05.2026, 22:16
Премьер-министр Венгрии подчеркнул, что выбор места его первого заграничного визита не случаен.
Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр приземлился в аэропорту Кракова. Таким образом он начал свой первый официальный зарубежный визит в новой должности. Завтра, 20 мая, он встретится в Варшаве с представителями польских властей.
«Это честь, что первый зарубежный визит после вступления в должность премьер-министра Венгрии я совершил именно в Польшу», — заявил Петер Мадьяр по прибытии в Краков.
Во время пресс-конференции на Вавельском замке в Кракове премьер-министр Венгрии подчеркнул, что выбор места его первого заграничного визита не случаен, передает «Польское радио».
«Это давняя традиция, что избранный премьер-министр Венгрии свою первую зарубежную поездку совершает в Польшу. Моим личным решением было начать этот визит с Кракова. Я очень рад, что могу начать его здесь, на Висле, на Вавеле, рядом с памятником святого Иоанна Павла II», — сказал венгерский премьер.
Стоит отметить, что слова «Не бойтесь!» из первой проповеди Иоанна Павла II в качестве понтифика были одним из лозунгов партии «Тиса», которую Петер Мадьяр привел к победе на парламентских выборах в апреле.
Ранее Петер Мадьяр сообщил, что в состав венгерской делегации вошли министры, отвечающие, в частности, за иностранные дела, экономику, транспорт, оборону, культуру и сельское хозяйство.
После завершения визита в Польшу Петер Мадьяр направится в Вену, где у него запланированы переговоры с канцлером и президентом Австрии.