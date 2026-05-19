закрыть
19 мая 2026, вторник, 22:30
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Варшавский аэропорт имени Шопена — один из самых безопасных и пунктуальных в Европе

  • 19.05.2026, 21:56
Варшавский аэропорт имени Шопена — один из самых безопасных и пунктуальных в Европе

Лучше только аэропорт в Стокгольме.

Варшавский аэропорт имени Фридерика Шопена вошел в число самых пунктуальных аэропортов Европы. В рейтинге Air Advisor он занял второе место — после аэропорта в Стокгольме, передает «Польское радио».

При оценке учитывались не только пунктуальность рейсов, но и безопасность. Пётр Рудзки, пресс-секретарь аэропорта имени Шопена, сравнил варшавский и стокгольмский аэропорты:

«Оба аэропорта в этом рейтинге как единственные получили статус самых безопасных. Это результат сотрудничества многих структур: аэропорта, диспетчеров воздушного движения, авиакомпаний и агентов наземного обслуживания».

В варшавском аэропорту основные работы по расширению терминала должны начаться в начале следующего года. В настоящее время продолжается расширение одной из стоянок для самолетов.

После расширения аэропорт сможет обслуживать до 30 миллионов пассажиров в год. Завершение работ запланировано на 2029 год.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Украина сломала уравнение войны
Украина сломала уравнение войны Леонид Невзлин
В минувшие выходные все кардинально изменилось
В минувшие выходные все кардинально изменилось Виктор Таран
Сериал «Огни Москвы»
Сериал «Огни Москвы» Юрий Федоренко
Атака на Москву: ключ к окончанию войны
Атака на Москву: ключ к окончанию войны Алексей Копытько, УНИАН