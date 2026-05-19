Варшавский аэропорт имени Шопена — один из самых безопасных и пунктуальных в Европе 19.05.2026, 21:56

Лучше только аэропорт в Стокгольме.

Варшавский аэропорт имени Фридерика Шопена вошел в число самых пунктуальных аэропортов Европы. В рейтинге Air Advisor он занял второе место — после аэропорта в Стокгольме, передает «Польское радио».

При оценке учитывались не только пунктуальность рейсов, но и безопасность. Пётр Рудзки, пресс-секретарь аэропорта имени Шопена, сравнил варшавский и стокгольмский аэропорты:

«Оба аэропорта в этом рейтинге как единственные получили статус самых безопасных. Это результат сотрудничества многих структур: аэропорта, диспетчеров воздушного движения, авиакомпаний и агентов наземного обслуживания».

В варшавском аэропорту основные работы по расширению терминала должны начаться в начале следующего года. В настоящее время продолжается расширение одной из стоянок для самолетов.

После расширения аэропорт сможет обслуживать до 30 миллионов пассажиров в год. Завершение работ запланировано на 2029 год.

🛫 Podsumowanie kwietnia na Lotnisku Chopina!



🗓️ W ubiegłym miesiącu z naszego lotniska skorzystało dokładnie 1 942 122 osoby i jest to wzrost o 6,7% rok do roku. Zrealizowaliśmy łącznie 15 044 operacji pasażerskich.



— Chopin Airport, WAW (@ChopinAirport) May 15, 2026

