Варшавский аэропорт имени Шопена — один из самых безопасных и пунктуальных в Европе
- 19.05.2026, 21:56
Лучше только аэропорт в Стокгольме.
Варшавский аэропорт имени Фридерика Шопена вошел в число самых пунктуальных аэропортов Европы. В рейтинге Air Advisor он занял второе место — после аэропорта в Стокгольме, передает «Польское радио».
При оценке учитывались не только пунктуальность рейсов, но и безопасность. Пётр Рудзки, пресс-секретарь аэропорта имени Шопена, сравнил варшавский и стокгольмский аэропорты:
«Оба аэропорта в этом рейтинге как единственные получили статус самых безопасных. Это результат сотрудничества многих структур: аэропорта, диспетчеров воздушного движения, авиакомпаний и агентов наземного обслуживания».
В варшавском аэропорту основные работы по расширению терминала должны начаться в начале следующего года. В настоящее время продолжается расширение одной из стоянок для самолетов.
После расширения аэропорт сможет обслуживать до 30 миллионов пассажиров в год. Завершение работ запланировано на 2029 год.
🛫 Podsumowanie kwietnia na Lotnisku Chopina!— Chopin Airport, WAW (@ChopinAirport) May 15, 2026
🗓️ W ubiegłym miesiącu z naszego lotniska skorzystało dokładnie 1 942 122 osoby i jest to wzrost o 6,7% rok do roku. Zrealizowaliśmy łącznie 15 044 operacji pasażerskich.
📲 Więcej przeczytasz na: https://t.co/s9KGW6TjYW pic.twitter.com/3L3JyJZHJU