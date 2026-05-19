Германия учится у Украины защищать энергетику 2 19.05.2026, 21:16

Три урока.

Украина говорит, Германия слушает. И учится. На пятом году полномасштабнойвойны России против Украины второй после после военной сферой, в которой Киев все активнее выступает для Запада не только в роли просителя помощи, а в роли эксперта, похоже, становится, энергетика. В рамках недавно провозглашенного правительством канцлера Фридриха Мерца стратегического партнерства в МИДе ФРГ в Берлине во вторник, 19 мая, прошла конференция по энергобезопасности «Уроки от Украины». В ней приняли участие министры, статс-секретари, представители энергетических компаний из Германии, Украины, Польши, Молдовы, Канады. В зале были и дипломаты, в том числе из арабских и азиатских стран, передает DW.

Как и в сфере военной помощи Германия стала для Украины ключевым партнером, о чем напомнил, открывая конференцию, министр иностранных дел Йоханн Вадефуль. По его словам, Берлин выделил 1,2 миллиарда евро на восстановление энергетических объектов Украины, разрушенных в результате ударов российских ракет и беспилотников, и их защиту. Хвалил помощь Германии и министр энергетики Украины, бывший министр обороны и экс-премьер Денис Шмыгаль.

Звук работающих генераторов стал частью повседневной жизни украинцев, сказал Вадефуль. «Президент Путин видит энергетическую инфраструктуру как цель и средство психологического давления», - сказал министр, отметив, что цель Москвы - «сломить мораль» населения. Но «Украина сопротивляется», а ее города, больницы и железная дорога «адаптировались», считает Вадефуль. Особенно немецких участников впечатляет скорость, с которой Украина восстанавливает подачу энергии. О том, что Украина платит «высокую цену» за эти «уроки», которыми она теперь делится с партнерами, напомнила Елена Павленко, эксперт по энергетике и глава аналитического центра DiXi Group. «Мы готовы помочь», - сказала она.

Германия находится в самом начале подготовки своей энергетической инфраструктуры на случай «кризисных ситуаций». Накануне конференции по энергетике министр внутренних дел Александер Добриндт объявил о планах инвестировать 10 миллиардов евро в закупку техники и оборудования, а также строительство или модернизацию защитных сооружений. Пока в Берлине готовятся к возможным актам диверсий, видя главную угрозу со стороны России. Жители столицы Германии могли почувствовать на себе последствия подобной ситуации в начале 2026 года, когда, предположительно, левые экстремисты на несколько дней оставили без света и частично без тепла десятки тысяч берлинцев.

Энергетическая инфраструктура Германии очень уязвима, поскольку централизована, а сами объекты легко вывести из строя, например, при помощи беспилотников, говорили участники конференции. Пока прецедентов с БПЛА не было, но опыт Украины у всех перед глазами.

Что именно советует Украина Германии? Основных уроков три. О них говорили все, но, пожалуй, наиболее четко их сформулировал Максим Тимченко, глава крупнейшей украинской частной энергетической компании ДТЭК. По его словам, в первую очередь важна подготовка людей, специалистов энергокомпаний, к тому, как вести себя до, во время и после удара ракетами или БПЛА. Так, например, необходимо остановить турбины электростанций через несколько минут после объявления тревоги.

Вторым уроком он назвал планирование - децентрализацию энергоснабжения и создание запасов оборудования. Как это делает Украина, рассказал министр энергетики Шмыгаль. По его словам, Киев изучил масштаб разрушений во время минувшей, самой тяжелой для украинской энергетики зимы, когда в морозы сотни тысяч жителей столицы остались без света, тепла и воды. Украина рассчитала потребности и создает запасы оборудовании с учетом еще более тяжелой ситуации, храня треть на своей территории, а две трети - за границей.

Третий урок, который озвучили в Берлине представители Украины, - многоуровневая система защиты. От мешков с песком, частичного переноса мощностей под землю или строительства над ними бетонных укрытий до установки комплексов ПВО рядом с энергообъектами. Это самый надежный, но и самый дорогой и медленный способ, признал Шмыгаль.

Не все советы кажутся применимыми в Германии хотя бы уже потому, что она не находится в состоянии войны. Трудно себе представить размещение комплексов ПВО рядом со всеми немецкими электростанциями. Но защита от беспилотников может стать частью обязанностей служб безопасности частных концернов. Как сказал один из выступающих, военные и гражданские структуры должны более тесно сотрудничать.

«Сетевые операторы - часть национальной системы безопасности. Еще два года назад было по-другому», - отметил Штефан Капферер, топ-менеджер компании 50 Hertz, оператора системы передачи электроэнергии на севере и востоке Германии.

На конференции часто звучала фраза о том, что энергетика стала «передовой» в войне - горячей в Украине и гибридной в Европе. Насколько энергобезопасность - чувствительная тема, говорит тот факт, что - редкий случай - лишь первая часть конференции в МИДе ФРГ была доступной для прессы, вторая прошла за закрытыми дверьми.

