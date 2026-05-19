Путин накануне визита к Си Цзиньпину снизил цену на газ для Китая 6 19.05.2026, 21:37

Владимир Путин и Си Цзиньпин

До минимума за 6 лет.

Правительство России закладывает в бюджет дальнейшее снижение цен на газ для Китая, сообщает Reuters со ссылкой на макропрогноз Минэкономразвития до 2029 года.

Согласно материалам прогноза, который был опубликован 12 мая, за неделю до начала визита Владимира Путина в Пекин, в следующем году поставки в КНР по газопроводу «Сила Сибири» будут осуществляться по $223,9 за тысячу кубометров — самой низкой цене с 2021 года (тогда Китай закупал газ по $145).

По сравнению с текущим годом цена снизится на 14%, или $34,9%, и будет на 34% ниже, чем платят другие клиенты «Газпрома» в дальнем зарубежье ($336,3).

В 2028 году цена для Китая значительно повысится, до $229,7 за тысячу кубометров, а в 2029-м — до $235,6. Скидка относительно других клиентов «Газпрома» составит 30% и 28% соответственно.

По сравнению с предыдущим макропрогнозом МЭР цена газа для Китая на 3-летку снизилась примерно на 7%, отмечает Reuters.

Также ухудшен прогноз по объему экспорта газа: в текущем году поставки в дальнее зарубежье сократятся с 78,2 млрд кубометров до 75 млрд. Это более чем вдвое ниже довоенных уровней и лишь чуть лучше результата 2024 года, который стал худшим для «Газпрома» с 1985 года.

В 2027 году Минэкономики ждет увеличения экспорта газа до 82,5 млрд кубометров, а затем 82 млрд кубов экспорта в 2028-29 гг. Эти оценки были снижены по сравнению с предыдущим прогнозом, которые закладывал рост экспорта до 87 млрд кубов ежегодно к концу десятилетия.

Поставки газа в Китай, по прогнозу МЭР, к 2029 году должны увеличиться на 47%, до 56 млрд кубометров. Дополнительные потоки газа должны обеспечить Дальневосточный маршрут (12 млрд кубов год) и увеличение мощности «Силы Сибири» (6 млрд кубометров).

Трубопровод «Сила Сибири-2», который Кремль более 10 лет предлагает Пекину, до конца десятилетия не заработает, следует из прогноза МЭР. По данным Financial Times, Путин и Си Цзиньпин по-прежнему не могут договориться о цене. Китай требует ее снижения до уровня близкого к внутрироссийскому — около $50 за тысячу кубометров. Это в 5 раз меньше, чем КНР платит в текущем году, и в 7 раз ниже цен в контрактах других зарубежных клиентов «Газпрома».

