Немецкая разведка размотала «главных героев»

19.05.2026, 22:01

Вчера наткнулся на показательную историю. В Германии дали РФ понять, что (видели «Семнадцать мгновений весны») понимают: россияне, несмотря ни на что, продолжают обходить санкции. И, видимо, Федеральная разведывательная служба Германии (BND) решила что-то с этим сделать.

Она положила глаз на одну подозрительную российскую компанию с красноречивым названием «Коловрат». Как и почему, не говорят, потому что, как отметила спикер BND Юлия Линнер, «разведслужба никогда публично не комментирует вопросы, которые могут касаться разведывательной информации или деятельности».

Тем не менее, отслеживая эту компанию, они наткнулись на другую – Global Trade в Любеке. Ее единственным акционером и управляющим директором был некий Никита С., и это был такой себе контролируемый Москвой закупочный центр за рубежом.

Схема была почти образцовая в своей наглости. Фирмы-прокладки, в том числе турецкие, фейковые менеджеры, переписка в стиле «никаких упоминаний о России».

Они годами гоняли в РФ микроэлектронику, сенсоры, подшипники и другие «абсолютно гражданские» товары двойного назначения. Среди конечных потребителей этой цепочки было не менее 24 оборонных компаний и один ВНИИА, связанный с российской программой ядерного оружия. Кто бы мог подумать?

Немецкая разведка размотала «главных героев», читала их чаты, зафиксировала переписку, рабочие документы, счета-фактуры и еще много чего. Но прикол в том, что материалы BND нельзя автоматически использовать в уголовных производствах, поэтому служба официально передала свои наработки прокурорам и таможенным следователям, и только тогда начали уголовное дело.

Короче, 6 февраля 2026 года таки произошел арест пяти подозреваемых – «членов преступной организации, которая осуществляла экспортную деятельность с нарушением закона о внешней торговле и платежах». Некоторые из подозреваемых являются гражданами Германии, некоторые имеют гражданство как Германии, так и России, а один подозреваемый имеет гражданство как Германии, так и Украины.

Подозреваемые были взяты под стражу, и арест стал кульминацией четырехлетнего расследования. Поговаривают, что наказание некоторым фигурантам предусматривает до 10 лет заключения.

По данным следствия, через схему прошло около 16 тыс. поставок на сумму более €30 млн. Оказалось, что «обход санкций» – это не сложная шпионская операция, а буквально Excel-таблица «Список заказов Никиты», от запроса до доставки – с указанием номеров заказов, товаров, цен и статуса доставки.

А вот об этой части истории Netflix через пару лет снимет сериал (а Ольгу будет играть мужик). В материалах следствия фигурирует подружка Никитоса Ольга С. из Москвы. Согласно документам, она использовала адрес helga.berezh@gmail.com для получения фото товаров и накладных с аккаунта Global Trade, часто с внутренними трекинговыми номерами. Чаты также свидетельствуют о романтических отношениях между ними: обменивались интимными сообщениями, как минимум одним откровенным фото (ох, эта немецкая скрупулезность). Несмотря на то, что следователи описывают ее как человека, очень близкого к делу, она проходит как свидетель. Ордер на ее арест не выдавали. И это будем считать провтыком.

Тем не менее, по мнению Politico, это дело демонстрирует хроническую слабость западных санкций: критически важные компоненты до сих пор можно купить в Европе, скрыть за рутинной документацией и перенаправить через третьи страны к российским конечным пользователям.

А Bild сообщает, что этот случай считается крупнейшим раскрытым случаем уклонения от санкций в Германии на сегодняшний день.

