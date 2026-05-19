WSJ: США захватили в Индийском океане связанный с Ираном танкер 19.05.2026, 23:46

Американские власти связывают его с перевозкой иранской нефти.

США в ночь на 19 мая задержали в Индийском океане танкер Skywave, который американские власти связывают с перевозкой иранской нефти. Об этом The Wall Street Journal рассказали три американских чиновника.

По словам собеседников WSJ, танкер находился под санкциями США с марта. По данным трекинга, он прошел через Малаккский пролив и двигался к западу от Малайзии. Брокеры и данные Lloyds List Intelligence указывают, что в феврале танкер мог загрузить более миллиона баррелей нефти на иранском острове Харк.

Это уже как минимум третий случай, когда американские власти задерживают танкер, который они считают частью теневого флота, связанного с Ираном. В апреле американцы также задержали в Индийском океане суда Majestic X и Tifani.

В конце февраля Иран закрыл проход через Ормузский пролив в ответ на удары со стороны США и Израиля. С апреля между Ираном и США действует режим прекращения огня. 13 апреля американская сторона начала блокаду иранских портов. ВС США не выпускают и не пускают суда в порты республики.

