20 мая 2026, среда, 1:37
Московский НПЗ остановил работу после атаки украинских дронов

  • 20.05.2026, 0:14
Он считается одним из ключевых объектов, обеспечивающих поставки топлива в Москву и регион.

После атаки беспилотника в районе Московского нефтеперерабатывающего завода, предприятие временно остановило переработку нефти из соображений безопасности.

Об этом сообщает Reuters.

Московский нефтеперерабатывающий завод прекратил переработку нефти после атаки украинского беспилотника, произошедшей в выходные, 17 мая.

По словам источника, удар не привел к критическим повреждениям технологического оборудования, однако работу предприятия решили временно остановить для снижения возможных рисков.

В издании, что восстановление полноценной работы завода может занять несколько дней.

Местные власти ранее сообщали о падении беспилотника возле территории объекта. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в результате атаки пострадали 12 человек.

«По предварительным данным, в результате удара пострадали двенадцать человек, преимущественно строители возле входных ворот завода. Основная технология нефтеперерабатывающего завода остается неповрежденной», — заявил Собянин.

Московский нефтеперерабатывающий завод расположен на юго-востоке российской столицы и считается одним из ключевых объектов, обеспечивающих поставки топлива в Москву и регион.

Владельцем предприятия является компания «Газпромнефть «, которая на момент публикации не прокомментировала ситуацию.

По информации источников в отрасли, в 2024 году завод переработал около 11,6 миллиона тонн нефти.

Также предприятие произвело 2,9 миллиона тонн бензина, 3,2 миллиона тонн дизельного топлива и 1,3 миллиона тонн битума.

