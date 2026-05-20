Украинские защитники оснастили дрон «Королева шершней» гранатометом
- 20.05.2026, 4:17
ВСУ продемонстрировали поражение укрытий противника.
Украинские защитники поделились впечатляющими кадрами, на которых показано, как они усовершенствовали дрон «Королева шершней», оснастив его гранатометом.
Как сообщает Цензор.НЕТ, ранее «Дикие шершни» отмечали, что уже другие военные подразделения BULAVA ББС ОПБр устанавливали пулемет на дрон-перехватчик.
На снятых кадрах видна устойчивость БПЛА во время выстрела из гранатомета, а также непосредственное поражение вражеского укрытия.
Среди ключевых преимуществ «Королевы шершней»:
возможность быстрого ремонта прямо в поле;
максимальная скорость — 160 км/ч;
дальность полета — до 20 км;
продолжительность полета — 25 минут;
вес боевой части — до 9 кг.
Дрон комплектуется двумя аккумуляторами 6s4p и системой сброса.