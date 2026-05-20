20 мая 2026, среда, 3:08
МИД Латвии выразил категорический протест России после заявления СВР

  • 20.05.2026, 2:04
СВР ранее заявила о прибытии в Латвию солдат Сил беспилотных систем ВСУ для будущих ударов по РФ.

МИД Латвии вызвал временного поверенного в делах России Дмитрия Касаткина и выразил ему категорический протест после заявления Службы внешней разведки (СВР) России о прибытии в Латвию военнослужащих беспилотных систем ВСУ. Об этом говорится на сайте латвийского МИДа.

Дипведомство сочло, что заявление СВР строится на «ранее выдвинутых Россией ложных обвинениях».

МИД также сообщил, что в ходе беседы главе российского посольства была вручена нота протеста. Ему заявили, что российская сторона продолжает распространять дезинформацию, несмотря на заявления властей Латвии о том, что она не давала согласия на использование своей территории в интересах Украины.

СВР 19 мая заявила, что в Латвию были направлены военнослужащие Сил беспилотных систем Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые размещены на пяти латвийских военных базах. Служба сообщила, что располагает данными о подготовке Украиной серии ударов по тыловым регионам России с территории Латвии.

