МИД Латвии выразил категорический протест России после заявления СВР
- 20.05.2026, 2:04
СВР ранее заявила о прибытии в Латвию солдат Сил беспилотных систем ВСУ для будущих ударов по РФ.
МИД Латвии вызвал временного поверенного в делах России Дмитрия Касаткина и выразил ему категорический протест после заявления Службы внешней разведки (СВР) России о прибытии в Латвию военнослужащих беспилотных систем ВСУ. Об этом говорится на сайте латвийского МИДа.
Дипведомство сочло, что заявление СВР строится на «ранее выдвинутых Россией ложных обвинениях».
МИД также сообщил, что в ходе беседы главе российского посольства была вручена нота протеста. Ему заявили, что российская сторона продолжает распространять дезинформацию, несмотря на заявления властей Латвии о том, что она не давала согласия на использование своей территории в интересах Украины.
СВР 19 мая заявила, что в Латвию были направлены военнослужащие Сил беспилотных систем Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые размещены на пяти латвийских военных базах. Служба сообщила, что располагает данными о подготовке Украиной серии ударов по тыловым регионам России с территории Латвии.